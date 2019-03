Dal libro al film alla serie tv. Tre metri sopra il cielo, romanzo di esordio e di successo di Federico Moccia, arriva sul piccolo schermo. A realizzare la serie televisiva non sarà un produttore qualsiasi, ma un gigante come Netflix.

L’azienda di Scotts Valley ha infatti confermato di lavorare sull’adattamento che sarà ambientato sulla costa Adriatica. I protagonisti, al posto di Step e Babi, saranno Ale e Sally: due giovani innamorati seppur profondamente diversi. Insomma, un prodotto young adult dove non mancheranno le sfide in motocicletta.

Oltre a Tre metri sopra il cielo, nel catalogo del colosso ci sono anche Curon e Fedeltà. “L’Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari, e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l’uno dall’altro e girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo”, ha detto Kelly Luegenbiehl, vicepresidente delle serie originali di Netflix in Europa e in Africa.

Tutto quello che c’è da sapere su Netflix e l’inglese