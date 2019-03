Una 21enne e un 74enne avranno un rapporto sessuale in diretta durante un reality show

Tra loro c’è una differenza di ben 53 anni, sono fidanzati e vogliono mostrare al mondo l’autenticità della loro relazione. Come?

Facendo sesso in diretta tv.

Questo almeno è quanto affermano Milijana Bogdanovic e il suo fidanzato Milojko Bozic. 21 anni lei, 74 lui, sono pronti a entrare in un reality show seerbo (‘Parovi’ (Coppie), per avere un rapporto sessuale in diretta tv.

“Perché non dovremmo farlo? Mi piacerebbe rimanere incinta”, ha detto la giovane, anticipando che lei e il fidanzato continueranno la loro sex routine quotidiana per cercare di avere un bambino. E poi ha aggiunto: “Voglio davvero dimostrare alla gente che ciò che ci unisce è reale”. Lo riporta il Mirror.

La notizia ha scatenato le polemiche: in tanti hanno pensato che si possa trattare di un’operazione di marketing. Ma la coppia assicura che il loro è amore vero.

L’uomo ha avuto tre figli di 40, 35 e 30 anni dal suo primo matrimonio, e ha anche due nipoti, di 13 e 11 anni. La ragazza ha anche affermato di non avere alcun interesse verso gli altri partecipanti al reality, considerati “troppo giovani”: “Gli uomini che vedo solitamente sono ragazzini. Non hanno capelli grigi o portano occhiali.

I due hanno deciso di sposarsi e il matrimonio dovrebbe tenersi il 7 settembre, rigorsamente in municipio. Il sacerdote della loro chiesa ha già annunciato che non intende celebrare matrimoni per coppie con una differenza di età di oltre 15 anni.