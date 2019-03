Sampdoria Milan diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SAMPDORIA MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Sampdoria e Milan, gara valida per la 29esima giornata della Serie A 2018 2019, in programma a Marassi (Genova) sabato 30 marzo 2019 alle ore 20,30.

SAMPDORIA MILAN DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

SAMPDORIA MILAN DIRETTA | PRE PARTITA

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Domani, 30 marzo 2019, alle ore 20,30 Sampdoria e Milan si affrontano a Marassi. Partita importantissima in ottica europea per entrambe le squadre. TPI seguirà LIVE la gara con una cronaca testuale in tempo reale. Dove? In questo articolo. Appuntamento a domani!

SAMPDORIA MILAN DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Fondamentale fare punti per continuare a coltivare il sogno europeo. La Sampdoria arriva carica alla sfida contro il Milan dove potrà contare su un Quagliarella sempre più bomber dopo la doppietta con la Nazionale. Dall’altra parte i rossoneri reduci dalla sconfitta nel derby: come reagiranno i giocatori di Gattuso? Appuntamento alle 20,30 di sabato per la risposta.

Chi giocherà stasera? Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria Milan:

Sampdoria: (4-3-1-2) Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel.

Allenatore: Marco Giampaolo

Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Paquetà; Suso, Calhanoglu, Piatek.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Sampdoria Milan diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Sampdoria Milan? La partita, valida per la 29esima giornata della Serie A, andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. Calcio d’inizio alle ore 20,30. Dazn è visibile tramite pc, smartphone, tablet, smart-Tv e SkyQ.

Dove vedere le partite di calcio in streaming