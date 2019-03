Roma Napoli diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA NAPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Napoli, gara valida per la 29esima giornata della Serie A 2018 2019, in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 31 marzo 2019 alle ore 15.

ROMA NAPOLI DIRETTA LIVE

ROMA NAPOLI DIRETTA | PRE PARTITA

Domenica, 31 marzo 2019, alle ore 15 Roma e Napoli si affrontano allo stadio Olimpico di Roma. Da una parte Ranieri dall’altra Ancelotti. Sfida fondamentale per i giallorossi alla disperata ricerca di punti per la lotta Champions. TPI seguirà LIVE la gara con una cronaca testuale in tempo reale. Dove? In questo articolo. Appuntamento a domenica!

ROMA NAPOLI DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Fare punti, magari tre. Questo l’unico obiettivo nella testa della Roma in vista della sfida contro il Napoli. Punti fondamentali per provare a rilanciarsi nella lotta per un posto in Champions League messo a repentaglio dalla sconfitta nell’ultimo turno contro la Spal. Dall’altra parte gli azzurri di Ancelotti ormai “rassegnati” al secondo posto e con in testa la pazza idea di alzare al cielo l’Europa League.

Chi giocherà? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di Roma Napoli:

Roma: (4-4-2) Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, Perotti; Dzeko, Schick.

Allenatore: Claudio Ranieri

Napoli: (4-4-2) Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Roma Napoli diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Roma Napoli? La sfida tra i giallorossi di Claudio Ranieri e gli azzurri di Carlo Ancelotti andrà in scena domenica 31 marzo 2019 alle ore 15. Diretta tv sul canale satellitare Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita.

