La regina Elisabetta e quel bicchierino di troppo che si concede ogni giorno

Tea delle 5 p.m.? No, grazie. Champagne. La regina Elisabetta, nonostante la sua veneranda età – 92 anni – non rinuncia mai, neppure per un giorno, a un buon bicchiere di champagne. Ogni sera, prima di andare a letto, sua maestà si concede un piccolo piacere di alcol. Nelle cantine reali, difatti, non mancano bottiglie di Bollinger, Lanson, Veuve Cliquot, Moët & Chandon, Laurent-Perrier e Krug.

Ma questo non sarebbe l’unico “vizietto” della sovrana del Regno Unito. Prima di ogni pranzo, Elisabetta sorseggia gin e non si fa mai mancare un aperitivo a base di vino dolce con fetta di limone e tanto ghiaccio.

Allora è una farsa il tea della regina? Non proprio. La nonna dei principi William e Harry, in attesa che venga preparata la vasca da bagno – con 17 centimetri di acqua – ascolta la radio bevendo una tazza dell’infuso originario della Cina.

