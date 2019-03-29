Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI 29 MARZO – Che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni Meteo: che tempo farà domani in Italia | Sabato 30 marzo 2019
Previsioni meteo oggi in Italia venerdì 29 marzo 2019
NORD:
TEMPO STABILE E AMPIAMENTE SOLEGGIATO SALVO TEMPORANEI ADDENSAMENTI
ANCHE ESTESI DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA SU PIEMONTE,
LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA.
CENTRO E SARDEGNA:
CIELO PREVALENTEMENTE SERENO CON QUALCHE NUBE IN PIÙ DALLA TARDA
MATTINA E NEL POMERIGGIO SU SARDEGNA E AREE INTERNE E RILIEVI DI
MARCHE E ABRUZZO.
SUD E SICILIA:
-RESIDUI E OCCASIONALI PIOVASCHI SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA AL
PRIMO MATTINO E IN SUCCESSIVO MIGLIORAMENTO CON SCHIARITE SEMPRE
MAGGIORI;
-AMPIO SOLEGGIAMENTO E POCHE NUBI SPARSE SUL RESTO DEL SUD, CON
QUALCHE ANNUVOLAMENTO IN PIÙ AL PRIMO MATTINO SULLA SICILIA
OCCIDENTALE.
TEMPERATURE:
-MINIME IN DIMINUZIONE SULLA PUGLIA E SULLA BASILICATA ORIENTALE, IN
AUMENTO SU LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA,
FRIULI-VENEZIA GIULIA E NORD TOSCANA;
-MASSIME STAZIONARIE SU VALLE D’AOSTA, TRENTINO-ALTO ADIGE, LAZIO
MERIDIONALE, PUGLIA E RESTANTI SETTORI COSTIERE ADRIATICI, IN
GENERALE AUMENTO SUL RESTO D’ITALIA.
VENTI:
-MODERATI NORD-ORIENTALI AL SUD, IN ROTAZIONE DA NORD-OVEST SULLE
REGIONI ADRIATICHE;
-DA DEBOLI A MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU SARDEGNA,
CENTRO PENINSULARE E SU LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E COSTE DELL’ALTO
ADRIATICO;
-MEDIAMENTE DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL NORD.
MARI:
-AGITATO LO IONIO SETTENTRIONALE CON MOTO ONDOSO IN LENTA DIMINUZIONE
DAL POMERIGGIO;
-MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL TIRRENO MERIDIONALE, IL BASSO
ADRIATICO E LO IONIO SETTENTRIONALE CON QUEST’ULTIMI DUE ANCHE
LOCALMENTE AGITATI FINO META’ GIORNATA;
-DA MOSSI A LOCALMENTE MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI, CON MOTO ONDOSO
IN GENERALE DIMINUZIONE E CHE PER FINE GIORNATA SARA’ POCO MOSSO SU
MAR LIGURE, SETTORI NORD DI TIRRENO E ADRIATICO E MEDIAMENTE MOSSO
SUI RESTANTI MARI.