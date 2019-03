Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI 29 MARZO – Che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia venerdì 29 marzo 2019

NORD:

TEMPO STABILE E AMPIAMENTE SOLEGGIATO SALVO TEMPORANEI ADDENSAMENTI

ANCHE ESTESI DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA SU PIEMONTE,

LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA.

CENTRO E SARDEGNA:

CIELO PREVALENTEMENTE SERENO CON QUALCHE NUBE IN PIÙ DALLA TARDA

MATTINA E NEL POMERIGGIO SU SARDEGNA E AREE INTERNE E RILIEVI DI

MARCHE E ABRUZZO.

SUD E SICILIA:

-RESIDUI E OCCASIONALI PIOVASCHI SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA AL

PRIMO MATTINO E IN SUCCESSIVO MIGLIORAMENTO CON SCHIARITE SEMPRE

MAGGIORI;

-AMPIO SOLEGGIAMENTO E POCHE NUBI SPARSE SUL RESTO DEL SUD, CON

QUALCHE ANNUVOLAMENTO IN PIÙ AL PRIMO MATTINO SULLA SICILIA

OCCIDENTALE.

TEMPERATURE:

-MINIME IN DIMINUZIONE SULLA PUGLIA E SULLA BASILICATA ORIENTALE, IN

AUMENTO SU LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA,

FRIULI-VENEZIA GIULIA E NORD TOSCANA;

-MASSIME STAZIONARIE SU VALLE D’AOSTA, TRENTINO-ALTO ADIGE, LAZIO

MERIDIONALE, PUGLIA E RESTANTI SETTORI COSTIERE ADRIATICI, IN

GENERALE AUMENTO SUL RESTO D’ITALIA.

VENTI:

-MODERATI NORD-ORIENTALI AL SUD, IN ROTAZIONE DA NORD-OVEST SULLE

REGIONI ADRIATICHE;

-DA DEBOLI A MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU SARDEGNA,

CENTRO PENINSULARE E SU LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA E COSTE DELL’ALTO

ADRIATICO;

-MEDIAMENTE DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL NORD.

MARI:

-AGITATO LO IONIO SETTENTRIONALE CON MOTO ONDOSO IN LENTA DIMINUZIONE

DAL POMERIGGIO;

-MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL TIRRENO MERIDIONALE, IL BASSO

ADRIATICO E LO IONIO SETTENTRIONALE CON QUEST’ULTIMI DUE ANCHE

LOCALMENTE AGITATI FINO META’ GIORNATA;

-DA MOSSI A LOCALMENTE MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI, CON MOTO ONDOSO

IN GENERALE DIMINUZIONE E CHE PER FINE GIORNATA SARA’ POCO MOSSO SU

MAR LIGURE, SETTORI NORD DI TIRRENO E ADRIATICO E MEDIAMENTE MOSSO

SUI RESTANTI MARI.