“Al Ristorante della Camera dei Deputati pane e muffa. Altro che caviale e champagne…”. Tiziana Ciprini, deputata del Movimento Cinque Stelle (Commissione, Lavoro Pubblico e Privato) ha deciso di condividere con i follower su Instagram lo spiacevole inconveniente che le è capitato a tavola nella mensa di Montecitorio.

Un pezzo di pane contornato di muffa: non esattamente quello che ci si aspetterebbe in un ristorante del genere. La deputata umbra non ha mancato di chiudere la polemica con un’osservazione ironica facendo riferimento ai presunti privilegi riservati a commensali della mensa di Montecitorio: “Altro che caviale e champagne”.

La muffa altro non è che un fungo che si sviluppa negli alimenti quando non sono più freschi o esposti all’aria oppure in ambienti umidi. In alcuni casi casi la muffa può addirittura essere una caratteristica pregiata per alcuni tipi di alimenti (ad esempio il gorgonzola), in altri può essere pericolosa e nociva e causare intossicazioni.

In caso di macchioline bianche e verdi sui cibi, come può succedere per il pane, è consigliabile rimuovere la parte deteriorata ma, per evitare qualsiasi rischio, è bene buttare l’alimento in quanto al di sotto della muffa potrebbe essersi sviluppato un fungo invisibile a occhio nudo.

Sisma centro Italia, muffe tossiche sotto le casette per i terremotati: “Qui è tutto marcio”

Crede di perdere i capelli per lo stress, ragazza di 29 anni è stata avvelenata dalla muffa in casa

Alla Camera caffè più caro per i deputati: ecco quanto pagano ora