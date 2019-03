Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

L’OROSCOPO DI OGGI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 30 marzo 2019:

Oroscopo di domani sabato 30 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Inizia un nuovo weekend e avete così l’opportunità di rifiatare un po’ dopo una settimana ad alti ritmi e con qualche malanno di troppo. Per fortuna, avete da sorridere, perché il vostro sabato sarà molto piacevole.

Il merito è anche e soprattutto del vostro partner, che sarà di ottima compagnia aiutandovi anche a fugare qualche dubbio su di lui che era sorto negli ultimi giorni.

Toro

Per voi del Toro non sarà una giornata molto positiva, soprattutto perché sentite una certa instabilità nel vostro rapporto di coppia. A chi dare la colpa? Forse prima di puntare il dito, sarebbe meglio fare un esame di coscienza.

In ogni caso, come spesso accade, le stelle danno sempre una seconda possibilità. Trovate il modo per avere un dialogo costruttivo con il partner e quella che sembrava una crisi grandissima si rivelerà un problema superabile.

Oroscopo di domani 30 marzo 2019 | Gemelli

Il vostro sabato inizierà nel migliore dei modi grazie a una buona notizia che vi raggiungerà di prima mattina. L’influenza della Luna e di Venere si fa sentire e vi sentirete allegri e pieni di vita.

A beneficiarne sarà soprattutto la cerchia più stretta dei vostri amici, con i quali passerete dei momenti molto divertenti. Se siete single, poi, farete un incontro molto interessante nella seconda parte del pomeriggio.

Cancro

Avete vissuto weekend migliori, senza dubbio. Qualche discussione in famiglia minerà la vostra serenità. A questo si aggiunge qualche acciacco fisico e il lavoro che continua a essere fonte di stress.

Come uscirne? L’amore, come spesso succede, è la risposta. Rifugiatevi tra le braccia del partner e cercate di staccare la spina per qualche ora. Sarà rigenerante. Se siete single, gli amici trovano sempre il modo per farvi distrarre.

Leone

Per voi del Leone, sarà un sabato abbastanza positivo. Merito del vostro impegno sul lavoro, che dopo tanti sacrifici e anche una lunga attesa viene finalmente ripagato.

Se siete single, vi rendete conto di non sentire il bisogno di impegnarvi in una nuova storia. Per il momento, preferite divertirvi e va bene così. Tuttavia siete anche persone che si affezionano subito, quindi occhio a qualche possibile nuovo incontro.

Oroscopo di domani 30 marzo 2019 | Vergine

Che caos nel vostro cuore, amici della Vergine. Siete afflitti da mille dubbi e incertezze e il vostro partner non fa nulla per farvi ricredere. Siete diventati troppo sospettosi e questa cosa non vi lascia tranquilli. Meglio trovare il modo per discutere e risolvere ogni problema.

Per fortuna arriva qualche buona notizia dal lavoro, visto che i vostri superiori vi diranno ciò che sognavate da tempo: è in arrivo per voi una promozione. I vostri sacrifici sono stati ripagati.

Bilancia

Vi sentite un po’ spenti: diciamo che i piatti della vostra Bilancia sono molto squilibrati e da un lato ci sono pensieri e preoccupazioni pesantissime, mentre l’altro piatto è praticamente vuoto.

Cosa fare? A volte chiedere aiuto non è una scelta sbagliata. Se avete un partner credete in lui, altrimenti parlate con qualcuno della vostra famiglia. Chi vi vuole bene sa vedere soluzioni che voi non riuscite a focalizzare.

Scorpione

È in arrivo per voi un po’ di fortuna, grazie alle stelle benevole ma anche alla vostra capacità di affrontare i contrattempi con il sorriso. Se non lavorate, occupate il vostro tempo dedicandovi ai vostri hobby, che durante la settimana finite sempre per trascurare.

Se invece lavorate, sfruttate il weekend per far vedere a tutti che la vostra riserva di energia è pressoché infinita. Alla stanchezza penserete solo quando tornerete a letto.

Oroscopo di domani 30 marzo 2019 | Sagittario

Questo sabato si preannuncia a dir poco fantastico: l’amore con il vostro partner procede a gonfie vele, grazie alla vostra capacità di essere un punto di riferimento imprescindibile per l’altro.

Se siete single, invece, vi sentirete irresistibili. A darvene conferma anche una persona speciale, che dimostrerà di essere molto interessata a voi. Sul lavoro, sarà una giornata di ordinaria amministrazione e in fondo vi andrà bene così.

Capricorno

Anche per voi del Capricorno il weekend inizia molto bene. Le stelle infatti vi concederanno una dose di buona fortuna che sfrutterete per risolvere alcune questioni sollevate nei giorni scorsi con il vostro partner.

Entrambi ritroverete il sorriso e la passione e questo vi darà una carica per il resto della giornata, che passerete tra amici e familiari, con il sorriso stampato in bocca.

Acquario

Siete il segno del giorno, amici dell’Acquario, grazie alla Luna che entra nel vostro segno e vi dà una scarica di energia. Dove la sfrutterete? Sul lavoro, come vostro solito. Riuscirete finalmente a consegnare un progetto su cui lavorate da tanto e tornerete a casa soddisfatti.

Se siete single, occupate il resto della giornata a divertirvi senza pensare nemmeno un po’ a una persona che da poco è tornata nella vostra vita. Per decidere cosa fare, ci saranno altri momenti.

Pesci

Quanto stress in questo sabato. Discussioni con il partner (per motivi davvero futili), problemi in famiglia e qualche malanno di stagione non vi lasceranno in pace.

La soluzione, secondo le stelle, è di prendervi qualche ora solo per voi. Prendete la macchina e fate un giro, oppure concedetevi una lunga passeggiata rigenerante. Sarà un’occasione ottima per riflettere anche sul vostro futuro.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

