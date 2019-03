Breakdance, surf, arrampicata e skateboard saranno nuovi sport olimpici a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha deciso di accettare la proposta della commissione del programma olimpico.

“Tutti e quattro questi sport – ha spiegato Thomas Bach, presidente del CIO – sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi olimpici più equilibrato nel genere, più giovane e più urban. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione”.

La decisione sarà definitivamente confermata entro il 2020 in occasione della Sessione Cio. “Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che riflettono l’identità di Parigi 2024”, ha fatto sapere Tony Estanguet in qualità di presidente del comitato olimpico parigino.

Anche la breakdance alle Olimpiadi 2024

Tra i nuovi sport olimpici, la breakdance e l’arrampicata sportiva hanno già fatto il loro debutto ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018 mentre lo skateboard, l’arrampicata sportiva e il surf faranno il loro debutto a “Tokyo 2020”.

Ancora in stand by la posizione della boxe: a maggio si dovrebbe sapere se sarà o meno sport olimpico ai Giochi giapponesi in programma l’anno prossimo. L’Associazione Internazionale Boxe Amatoriale, travolta da scandali e accuse di corruzione, è sotto investigazione da parte del Cio da ormai diversi mesi.

