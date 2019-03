Dopo la legittima difesa ora la Lega punta alle “armi facili”: presentata una nuova legge

Ora che la legittima difesa è realtà, la Lega punta a rendere più facile l’acquisto delle armi da fuoco.

L’intento del Carroccio è dichiarato direttamente nella relazione che accompagna l’articolato della nuova proposta di legge: “Rendere più agevole l’iter per acquistare un’arma destinata alla difesa personale, aumentando da 7,5 a 15 joule il discrimine tra le armi comuni da sparo e quelle per le quali non è necessario il porto d’armi”.

La prima firmataria è la deputata Vanessa Cattoi, trentina eletta nel collegio uninominale di Rovereto, un tempo “feudo” del centrosinistra.

“Procurarsi un’arma da fuoco, nel nostro Paese non è un’operazione molto semplice, almeno per chi vuole farlo nel rispetto delle norme vigenti”, è l’analisi di partenza della deputata del Carroccio.

>>> Cosa cambia con la legge sulla legittima difesa

“Le licenze concesse per la detenzione di armi in casa”, spiega, “sono poco più di 5 milioni, il che significa che un italiano su dieci è in condizioni di utilizzare un’arma, anche se il numero delle licenze che consentono a coloro che le acquistano di portarle con sé è largamente inferiore. Non solo, ma in Italia esistono norme molto restrittive anche sull’acquisto di cartucce e di munizioni”.

Ai sensi della normativa vigente, sono considerate armi comuni da sparo, oltre ai fucili, alle rivoltelle e alle pistole a funzionamento semiautomatico, anche – spiega Vanessa Cattoi – le armi denominate “da bersaglio da sala”, quelle ad emissione di gas, nonché quelle ad aria compressa o gas compressi, i cui proiettili eroghino un’energia cinetica superiore a 7,5 joule.

Di fatto l’obiettivo della deputata del Carroccio è fare in modo che per acquistare un’arma dotata di potenza inferiore le procedure diventino molto semplificate: sarà sufficiente aver compiuto la maggiore età ed esibire un documento d’identità in corso di validità.