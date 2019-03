L’amore strappato streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Canale 5

L’AMORE STRAPPATO STREAMING – Comincia domenica 31 marzo 2019 L’amore strappato, la nuova fiction di Canale 5 in tre serate con attori come Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La serie tv, tratta da una storia vera, ha come protagonista assoluta Sabrina Ferilli.

Una storia drammatica e che sicuramente appassionerà il pubblico di Canale 5. La fiction L’amore strappato racconta la vicenda di un errore giudiziario per il quale una bambina di appena sette anni è stata strappata alla sua famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction L’amore strappato

La determinazione della madre, interpretata da una splendida Sabrina Ferilli, la sua tenacia e il suo coraggio farà di tutto per dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, accusato ingiustamente di molestie, e riabbracciare così sua figlia.

La storia della fiction L’amore strappato è ispirata al libro Rapita dalla Giustizia, scritto dalla protagonista, la bambina Angela Lucanto, oggi più che ventenne, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.

Ma come fare per seguire L’amore strappato? Di seguito tutte le informazioni.

L’amore strappato streaming | Dove vedere la serie in tv

L’amore strappato, la nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli, è visibile ogni domenica in prima serata su Canale 5 alle 21.20 a partire dal 31 marzo 2019. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

L’amore strappato streaming | Dove vedere la serie in streaming

Per chi non potesse seguire L’amore strappato in diretta comodamente a casa, niente paura. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.