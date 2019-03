Lady Gaga rompe il silenzio: “Ecco perché con Christian Carino è finita”

Non aveva voluto spiegare niente, Lady Gaga, all’indomani della rottura con il fidanzato Christian Carino. I due si sarebbero dovuti dire il fatidico sì a Venezia, in estate, e invece, all’improvviso, tutto è saltato, nel mistero generale.

Tanto che in molti hanno voluto vedere nella fine della storia d’amore tra Gaga e Carino lo zampino di Bradley Cooper. Due mesi dopo, Lady Gaga torna a farsi sentire e dice la verità, la sua verità sulla fine dell’amore con Carino.

A riportare la notizia è UsWeekly. Il tabloid è riuscito a strappare delle dichiarazioni a una fonte molto vicina alla cantante. Sembrerebbe che Christian Carino, agente della popstar, sarebbe stato particolarmente possessivo nei suoi confronti.

“Era geloso. La cercava tutto il tempo e le mandava un sacco di messaggi. Anche agli amici di Gaga questa cosa non piaceva. La controllava e comandava come fosse una sua proprietà. Doveva fare sempre come diceva lui per non farlo arrabbiare”, ha detto la fonte vicina a Lady Germanotta.

Inoltre, pare che Christian non abbia trattato bene Lady Gaga alla fine della loro storia, “spezzandole il cuore e convincendola a lasciarlo per potersi salvare da una relazione ormai diventata tossica”.

Sempre secondo la “gola profonda”, sembra che Lady Gaga abbia iniziato a frequentare l’attore Jeremy Renner proprio durante quel periodo. Si tratterebbe, però, solo di un’amicizia molto profonda. Lui sta aiutando lei a riprendersi dalla fine della storia con Carino e lei sta aiutando lui a uscire vivo da un matrimonio finito malissimo: “Così i due si sentono spesso e si supportano perchè hanno subito lo stesso trauma. Ma nulla di più”.

Insomma, dietro la fine della storia con Carino non ci sarebbe affatto Bradley Cooper. Si infrange così il sogno di milioni di fan di vedere Gaga e Bradley insieme come nel film da lui diretto A Star is born.

