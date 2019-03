LA CORRIDA ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Torna questa sera, venerdì 29 marzo, la Corrida, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, lo storico programma che fu di Corrado torna con il secondo appuntamento dell’edizione 2019.

Tutti i fan potranno seguire le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio questa sera, 29 marzo 2019, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Come sempre ci saranno tanti momenti di divertimento, spensieratezza e qualche risata.

Al fianco di Carlo Conti in questa edizione anche la bellissima Ludovica Caramis, showgirl che il pubblico di Rai 1 già conosce per aver affiancato proprio il conduttore toscano nella trasmissione L’Eredità nel ruolo di “professoressa”. La valletta della Corrida ha anche partecipato come concorrente di Miss Italia nel 2009.

Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 29 marzo 2019? Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

La Corrida anticipazioni seconda puntata | Cosa succede

Anche in questo secondo appuntamento, protagonisti assoluti saranno i dilettanti allo sbaraglio. Cantanti, ballerini, maghi, imitatori, rumoristi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri: una vasta gamma di artisti, o presunti tali, pronti a divertirsi e a divertire.

Il format della Corrida è quello storico e vincente da sempre: persone qualunque disposte a mettersi in gioco; alla fine della loro esibizione, quando il semaforo diventa verde. il pubblico in studio può scatenarsi applaudendo o fischiando con ogni mezzo il concorrente. Alla fine della puntata tra i più applauditi verrà scelto il vincitore.

L’orchestra è guidata dal maestro Pinuccio Pirazzoli, che ha ereditato il ruolo dallo storico maestro Pregadio. Come ai tempi di Corrado, il presentatore Carlo Conti sceglie tra il pubblico la propria valletta, mentre altre persone che assistono al programma vengono selezionate per preparare una coreografia, insieme al maestro Fabrizio Mainini.

La Corrida anticipazioni seconda puntata | Streaming

La Corrida è visibile su Rai 1 ogni venerdì sera a partire dalle 21.25. Rai 1 è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando, oltre che in HD al canale 501. È possibile seguire la trasmissione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. Accedervi è semplicissimo, basta registrarsi (tramite mail o social network) e il gioco è fatto.

