JUVENTUS EMPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus ed Empoli, gara valida per la 29esima giornata della Serie A 2018 2019, in programma sabato 30 marzo 2019 alle ore 18.

JUVENTUS EMPOLI DIRETTA | PRE PARTITA

Domani, 30 marzo 2019, alle ore 18 la Juventus sfida l’Empoli all’Allianz Stadium. TPI seguirà LIVE la partita con una cronaca testuale in tempo reale. Dove? In questo articolo. Appuntamento a domani!

JUVENTUS EMPOLI DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Juve ed Empoli sono pronte a darsi battaglia. Da una parte i bianconeri che vogliono riscattare la prima sconfitta stagionale in campionato maturata prima della sosta a Genova e fare altri tre passi verso lo scudetto, ormai in cassaforte visti i 15 punti di vantaggio sul Napoli. Dall’altra i toscani a caccia dell’impresa per tenere lontana la zona retrocessione, oggi distante un solo punto.

Ma chi giocherà? Quali saranno le scelte di Allegri e Andreazzoli? Di seguito le probabili formazioni di Juventus Empoli:

JUVENTUS: (4-3-2-1) Sczsesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Mandzukic.

Allenatore: Allegri.

EMPOLI: (3-5-2) Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Allenatore: Andreazzoli.

Juventus Empoli diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Juventus Empoli? La partita dell’Allianz Stadium andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. Calcio d’inizio alle ore 18. Sarà possibile seguire la gara anche tramite live streaming. Come? Semplice, tramite SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky.

