Inter Lazio diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER LAZIO DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter e Lazio, gara valida per la 29esima giornata della Serie A 2018 2019, in programma a San Siro (Milano) domenica 31 marzo 2019 alle ore 20,30.

INTER LAZIO DIRETTA LIVE

INTER LAZIO DIRETTA | PRE PARTITA

Domenica, 31 marzo 2019, alle ore 20,30 Inter e Lazio si affrontano a San Siro. Partita molto importante per entrambe le squadre in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. TPI seguirà LIVE la gara con una cronaca testuale in tempo reale. Dove? In questo articolo. Appuntamento a domenica!

INTER LAZIO DIRETTA | LE PROBABILI FORMAZIONI

Domenica 31 marzo Inter e Lazio si affrontano a San Siro: in palio, soprattutto per i biancocelesti, una grossa fetta di Champions League. In caso di sconfitta infatti la squadra di Inzaghi rischierebbe di essere definitivamente estromessa dalla lotta per un posto nella massima competizione europea. Più tranquilla invece la situazione dei nerazzurri che però non hanno alcuna intenzione di commettere un passo falso. Non ora, dopo aver vinto il derby.

Chi giocherà? Quali saranno gli undici scelti da Spalletti e Inzaghi? Di seguito le probabili formazioni di Inter Lazio:

INTER: (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita.

Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO: (3-5-1-1) Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter Lazio diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Inter Lazio? La sfida tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e i biancocelesti di Simone Inzaghi andrà in scena domenica 31 marzo 2019 alle ore 20,30. Diretta tv sul canale satellitare Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita.

