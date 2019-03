GP BAHRAIN STREAMING – Dopo la prima gara della stagione, che il 17 marzo scorso in Australia ha visto il dominio delle Mercedes con una doppietta (vittoria di Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton), nel weekend del 31 marzo torna con un nuovo, imperdibile appuntamento il mondiale di Formula 1 2019.

La seconda gara della stagione diventa già un’occasione importantissima per le due scuderie candidate al titolo, Mercedes e Ferrari, di dare uno scossone. Se la prima vuole dare un ulteriore segnale della propria superiorità – dimostrata nel weekend di Melbourne – la seconda è chiamata sicuramente al riscatto.

Il calendario completo del mondiale di Formula 1 2019

Il GP del Bahrain è in programma alle 17.10 (ora italiana). Ma dove vedere il GP del Bahrein di Formula 1 in diretta? Su Sky Sport o su Tv8? E la Rai? Ecco tutte le informazioni.

GP Bahrain streaming | Dove vederlo in tv live e/o in differita

Quest’anno, Sky Sport si è aggiudicata i diritti di tutti i 21 Gran Premi di Formula 1 della stagione. Solo le ultime quattro gare del mondiale (Messico, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi) saranno trasmesse anche in chiro, in diretta, su TV8, mentre il GP d’Italia sarà l’unico ad andare su Rai 1.

Di conseguenza, il Gran Premio di Sakhir, in Bahrain, di domenica 31 marzo 2019 verrà trasmesso in diretta solo su Sky Sport, sui canali 201 e 207, a partire dalle 17.10, con un ampio collegamento live nel pre-gara.

Come sempre, però, sarà possibile vedere la gara anche in chiaro, però in differita. Se aspetterete fino alle 21.30, su TV8 (canale 8 del telecomando) potrete godervi la corsa.

GP Bahrain streaming | Dove vederlo in live streaming

Avete problemi a mettervi davanti al televisore alle 17.10 per la diretta della gara? Il vostro televisore non funziona o non sarete in casa in quel momento, ma lo stesso non volete perdervi neanche una curva del GP del Bahrain?

Lo streaming è la soluzione giusta per voi. La gara di domenica 31 marzo, infatti, sarà visibile anche sulla piattaforma SkyGo (se siete abbonati a Sky). Per vedere la gara, dunque, vi basta scaricare l’omonima app, autenticarvi con le vostre credenziali e godervi lo spettacolo.

Se invece non siete abbonati a Sky, purtroppo, non vi rimane che aspettare la differita di Tv8, disponibile anche in streaming sul suo sito ufficiale.