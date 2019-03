GOMORRA 4 CAST – Dal 29 marzo 2019 va in onda su Sky Atlantic la quarta stagione di Gomorra, la fortunata serie tv che da anni tiene incollati davanti alla tv i telespettatori italiani ma non solo. La fiction, ispirata al libro di Roberto Saviano, ha infatti riscosso notevole successo di ascolti e di critica anche fuori dai confini italiani dove è stata trasmessa.

Ma veniamo al cast di Gomorra 4. Quali sono gli attori che hanno preso parte alla nuova stagione? I protagonisti sono stati tutti confermati? E Ciro Esposito? Di seguito tutte le risposte:

Gomorra 4 cast | Gli attori e i ruoli

Gomorra 4 vede la partecipazione di tutti i protagonisti della passata stagione. Ovviamente quelli rimasti in vita: Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

Assente Ciro Esposito (Marco D’Amore) ucciso in chiusura di terza stagione. L’Immortale, questo il suo soprannome, però non ha abbandonato del tutto il set della serie tv prodotta da Sky. Marco D’Amore infatti è passato da davanti a dietro la telecamera per dirigere da regista due episodi (il quinto e il sesto).

Gomorra 4 cast | Chi vedremo nella prima puntata

Nella prima puntata di Gomorra 4, in onda il 29 marzo 2019, vedremo tanti dei personaggi rimasti in vita al termine della terza stagione. Sopratutto il protagonista Genny Savastano che dovrà fare di tutto per evitare che scoppi il caos. Al suo fianco Patrizia a cui lascerà le redini dell’impero. Prevista poi l’entrata in scena di un personaggio nuovo, ma sempre legato alla famiglia di Genny. Volete saperne di più? Appuntamento alle ore 21,15 su Sky Atlantic.

Gomorra 4 cast | Regia

Alla regia di Gomorra torna Francesca Comencini, regista dei primi 4 episodi e alla supervisione artistica della quarta stagione. Altro ritorno quello di Claudio Cupellini (regista degli ultimi due dei nuovi episodi).

Esordio assoluto alla regia di Gomorra invece per Marco D’Amore (regista del quinto e del sesto episodio), Enrico Rosati (settimo e ottavo episodio), aiuto regia delle prime tre stagioni e regista di Gomorra VR – We own the streets, e per Ciro Visco, anche lui aiuto regia nelle prime tre stagioni nonché regista del nono e decimo dei nuovi episodi.

Soggetto di serie: Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano.

Sceneggiature: Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli.

Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

