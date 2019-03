“Non sento niente”: l’incredibile storia della donna che non prova dolore

Vive in uno stato di “paradisiaca felicità, ottimismo e tranquillità”: non prova dolore fisico né psicologico. Protagonista è Jo Cameron, una donna scozzese di 65 anni che, grazie a due modifiche genetiche – di cui una ancora sconosciuta – vive senza provare emozioni.

A scoprire la condizione della donna è un team di genetisti della University College di Londra e dell’Università di Oxford. A scriverne è il Journal of Anaesthesia. Il caso della 65enne era arrivato all’attenzione del team di specialisti dopo che la donna aveva subito una operazione alla mano, confessando ai medici di non provare alcun dolore post operatorio.

Jo Cameron negli anni non aveva mai fatto caso a quel dono straordinario. Eppure c’erano stati molti episodi in cui quella straordinaria capacità di “resistere” al dolore si era manifestata. Una volta la donna si era gravemente ustionata usando il forno, ma non si era accorta della pelle bruciata se non quando ha iniziato ad avvertire uno strano odore di carne bruciata.

Nella sua storia clinica, inoltre, i medici sono riusciti a rintracciare che mai alla donna erano stati prescritti degli antidolorifici.

In un’intervista rilasciata alla BBC Health, Jo ha rivelato che guardandosi indietro “mi sono poi resa conto che non ho mai avuto necessità di analgesici”, senza però chiedersi per quale motivazione non avesse mai fatto ricordo agli antidolorifici.

“Sei quel che sei finché qualcuno non ti fa notare che sei diversa. Non te ne rendi conto. Io mi sentivo solo un’anima felice, inconsapevole che vi fosse qualcosa di differente in me”, ha raccontato ancora la donna.

“È chiamato il gene della felicità o della smemoratezza. Per tutta la mia vita ho infastidito gli altri perché ero sempre felice e anche molto smemorata, adesso ho un buon motivo per esserlo”, ha affermato Jo.