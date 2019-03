CIAO DARWIN 8 ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Questa sera, venerdì 29 marzo 2019, torna in prima serata su Canale 5 Ciao Darwin, la storica trasmissione condotta da Paolo Bonolis e giunta all’ottava edizione.

Dopo il grande successo di pubblico delle prime due puntate, questa sera va in onda il terzo appuntamento, in programma su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Grande attesa, poi, per scoprire chi sarà la Madre Natura di questa puntata. In questa edizione di Ciao Darwin 2019, infatti, la bellissima ragazza chiamata a scegliere casualmente i concorrenti che si dovranno affrontare nelle varie prove cambia di settimana in settimana.

Ma cosa succede questa sera? Ecco alcune anticipazioni della puntata di oggi di Ciao Darwin 8.

Ciao Darwin 8 anticipazioni terza puntata | Cime contro Rape

Dopo aver visto affrontarsi nel primo appuntamento gli Chic contro gli Shock, nel secondo della scorsa settimana Family Day contro Gay Pride, questa sera, 29 marzo, nella terza puntata si scontrano Cime contro Rape.

Quale dei due sarà il carattere dominante dell’uomo del Terzo Millennio? A rappresentare le due categorie, il professor Umberto Broccoli, per i cervelloni delle Cime e Carmen Di Pietro per le Rape.

Umberto Broccoli è un noto accademico, laureato in Lettere e Filosofia, autore e conduttore televisivo. Carmen Di Pietro invece è una popolare e istrionica showgirl, ospite di molte trasmissioni, amata per la sua travolgente spontaneità.

Le due compagini, come di consueto, dovranno affrontare varie prove: “Prova di canto, Genodrome, A Spasso nel Tempo, Dibattito, Defilè, i Cilindroni”.

Ciao Darwin 8 anticipazioni terza puntata | Il format

Il format di Ciao Darwin 8 è lo stesso di sempre: due squadre opposte pronte ad affrontarsi in diverse prove, dalla macchina del tempo alla prova di coraggio fino al decisivo gioco finale dei “cilindroni”. Una formula consolidata e vincente nonostante il passare del tempo, come confermano gli ascolti delle prime due puntate.

Il sottotitolo dell’edizione di quest’anno di Ciao Darwin è Terre desolate, citando il famoso romanzo di Stephen King. Obiettivo del programma è cercare l’uomo e della donna del Terzo Millennio, in una sorta di allegro “laboratorio parascentifico”.

Il tutto con la consueta ironia di Paolo Bonolis, il quale, affiancato da Luca Laurenti, regalerà momenti di divertimento a tutti i telespettatori con la sua pungente ironia.

Ciao Darwin 8 anticipazioni terza puntata | Madre Natura

Uno dei momenti più attesi dal pubblico di Ciao Darwin, in particolare da quello maschile, è il momento dell’apparizione in studio di Madre Natura. Quest’anno, infatti, la bella modella cambia ogni settimana. Chi ci sarà oggi? Nella scorsa puntata il pubblico da casa e quello sui social è letteralmente impazzito per la russa Angelina Michelle.