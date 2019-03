CIAO DARWIN 2019 – Un programma che non ha bisogno di presentazioni. Torna Ciao Darwin, la trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Come sempre, assisteremo ad una rappresentazione ai limiti del grottesco dell’Italia di oggi, in tutti i suoi aspetti più folli e pittoreschi.

Ciao Darwin 2019 va in onda a partire da venerdì 15 marzo 2019 in prima serata su Canale 5 alle 21.20. Di seguito trovate tutte le ultime notizie sul programma.

Ciao Darwin 2019 | News

AGGIORNAMENTO 29 MARZO 2019 – Oggi la terza puntata di Ciao Darwin 8 – Torna questa sera, venerdì 29 marzo, Ciao Darwin, la trasmissione di Canale 5 giunta all’ottava edizione. Questa sera, nel corso della terza puntata di Ciao Darwin 2019, assisteremo ad un’altra imperdibile sfida tra due categorie molto diverse tra loro: Cime contro Rape.

A regalare spettacolo i due capitani: da un lato il professor Umberto Broccoli, a rappresentare i secchioni delle Cime, dall’altra la popolare showgirl Carmen Di Pietro per le Rape. Chi vincerà la puntata di oggi?

Come sempre i concorrenti dovranno affrontare varie prove per scoprire quale sarà il carattere dominante dell’uomo e della donna del Terzo Millennio: dalla prova di coraggio alla macchina del tempo, fino al gioco finale dei “cilindroni”.

Un altro momento molto atteso è quello dell’arrivo in studio di Madre Natura, che in questa edizione di Ciao Darwin cambia ogni settimana. Chi sarà la bellissima modella di questa sera, dioi la bellissima Angelina Michelle della settimana scorsa. Lo scopriremo all’inizio di questa terza puntata di Ciao Darwin 8, venerdì 29 marzo su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Le anticipazioni complete della terza puntata di Ciao Darwin 8

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 – Oggi la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Arriva il venerdì e con lui un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 8, rigorosamente su Canale 5. Questa sera, il programma condotto da Paolo Bonolis con l’appoggio di Luca Laurenti si inserirà pesantemente nel solco di un dibattito politico molto attuale in Italia, accesosi di nuovo nelle ultime settimane dopo l’ufficializzazione del Congresso delle Famiglie di Verona, in programma dal 29 al 31 marzo.

Così, questa sera si sfideranno le squadre Gay Pride e Family Day, guidate da due super ospiti: Vladimir Luxuria e Povia. Ci sarà sicuramente da divertirsi ma, per una volta, anche da riflettere un po’.

Grande attesa, infine, anche per la nuova Madre Natura. Dopo Ema Kovac, chi sarà la bellissima modella al centro della puntata di questa sera? Per scoprirlo bisognerà attendere le 21.20.

AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2019 – La prima Madre Natura è Ema Kovac – Ha fatto impazzire tutti i fan del programma fin dal momento in cui è stata inquadrata. Dopo tanto mistero, ecco scoperta la prima Madre Natura di Ciao Darwin 8. Si tratta di Ema Kovac, una modella croata che vive a Milano.

Oggi l’esordio di Ciao Darwin 8 – Questa sera va in onda la primissima puntata di quest’ottava edizione, il cui tema si rifà alle Terre Desolate di Stephen King, celebre scrittore horror amato in tutto il mondo. Poco horror, però, e tanta ironia: questa è la chiave del successo per un programma storico come Ciao Darwin che, per la sua prima puntata, punta a un confronto bizzarro: chic vs shock.

Cosa significa? Che, prima di tutto, ci saranno due rappresentati delle categorie: per gli chic, simbolo dell’eleganza e raffinatezza, ci sarà Enzo Miccio (wedding planner conosciuto soprattutto per il programma di fashion style “Ma come ti vesti?”); mentre per gli shock, simbolo della stravaganza, ci sarà Lisa Fusco (che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante sia poi stata eliminata subito agli inizi del gioco).

I concorrenti verranno messi alla prova con le consuete sfide del programma (dai viaggi nel tempo alle prove di coraggio) e dovranno essere in grado di rappresentare al meglio i valori della propria categoria.

Per la seconda puntata del 22 marzo invece è atteso un incontro che si preannuncia decisamente incandescente: Gay Pride, categoria capitanata da Vladimir Luxuria, e Family Day, rappresentata da Povia.

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Meno uno all’inizio della nuova edizione

Domani, venerdì 15 marzo, comincia Ciao Darwin 8, la storica trasmissione condotta da Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

Appuntamento a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Ciao Darwin 2019 | Il programma

Tanto divertimento e allegria, con lo stile irriverente di Paolo Bonolis, per quello che è un vero e proprio esperimento antropologico in tv. Il sottotitolo dell’edizione 2019 del format è Terre desolate, come il famoso romanzo di Stephen King.

Un titolo non casuale, visto che ancor più del solito, quest’anno Ciao Darwin si propone di esplorare territori e scenari apocalittici, ovviamente in chiave ironica e divertente.

Ma scopriamo insieme le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere su Ciao Darwin 8.

Il format è quello amato da sempre. Un “laboratorio parascientifico” alla ricerca dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. A confrontarsi, come avviene sin dalla prima edizione andata in onda nel 1998, due opposte categorie, che dovranno affrontare prove di vario genere, oltre che scontrarsi dal punto di vista dialettico.

Un’occasione per guardare alle diversità della nostra società con sguardo ironico e intelligente. Nel corso della puntata, i concorrenti delle due categorie dovranno superare una serie di sfide, dimostrando coraggio, scaltrezza, cultura e anche seduzione. Step necessari per capire che caratteristiche deve avere l’uomo del 2019.

Una vera e propria selezione naturale in chiave televisiva. Tra i momenti più popolari della trasmissione, che tornano anche in questa edizione numero 8 di Ciao Darwin, ricordiamo “a spasso nel tempo”, in cui i concorrenti verranno catapultati in epoche o aree geografiche molto distanti, il “faccia a faccia”, durante il quale due compagini se ne diranno di ogni, le “prove di coraggio” e per finire l’immancabile gioco dei “cilindroni”, il quiz adrenalinico con cui si decreta il vincitore della puntata.

“Mi piace mettere a confronto vari gruppi sociali: belli contro brutti, giovani contro maturi, tecnologici contro tradizionalisti… Non tanto per aizzarli allo scontro, quanto per smussarlo”, ha raccontato Paolo Bonolis presentando la nuova edizione di Ciao Darwin. “Così, quando si scherza insieme gli uni contro gli altri, magari si scopre che quelli diversi da noi non sono poi così male”, ha aggiunto.

Nel corso di un’intervista a Sorrisi e Canzoni, Bonolis ha spiegato anche la scelta del claim di quest’anno, Terre desolate: “È ciò che vediamo attorno a noi: territori naturali, sociali e interiori desolati. E lo raccontiamo in maniera ludica, giocosa”.

Insomma, un programma consolidato e che per questo cambia poco nel corso degli anni, visto anche il favore in termini di ascolti che ha sempre avuto. Eppure non mancheranno le sorprese: “Ho la fortuna di collaborare con la stessa squadra da anni, con gli autori Sergio Rubino e Marco Salvati, con mia moglie Sonia (Bruganelli, ndr) insieme con tutto il team produttivo dell’SDL e quello di Mediaset. Ci capiamo al volo e questo rende tutto più facile”, ha spiegato Bonolis.

Ciao Darwin 2019 | Madre natura

Non poteva mancare uno degli elementi più simbolici di Ciao Darwin, Madre Natura. Quest’anno ci sarà un’importante novità: l’avvenente Madre Natura, infatti, cambierà ogni puntata. “Quest’anno le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno una a puntata”, spiega Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che ha seguito personalmente i casting per il ruolo di Madre Natura di questa nuova edizione.

Una bellezza intramontabile, simbolo dell’italianità. Roba trash? Bonolis non ci sta: “Ma secondo me sei trash se ti comporti da trash, non se lo mostri”.

Ciao Darwin 2019 | Conduttori | Paolo Bonolis | Luca Laurenti

Ovviamente al fianco di Paolo Bonolis a Ciao Darwin 8 non poteva mancare il suo storico compagno di viaggio Luca Laurenti: “È un cataclisma al quale sopravvivo da oltre 32 anni”, ha detto scherzosamente Bonolis.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico, che va avanti dai primi anni Novanta. Il primo programma che i due hanno condotto insieme, infatti, è Urka! su Italia 1 nel 1991.

Nel corso degli anni i due hanno presentato molte altre trasmissioni come Tira e Molla, Chi ha incastrato Peter Pan, Striscia la notizia, Il senso della vita, Avanti un altro e la 59esima edizione del Festival di Sanremo.

Ciao Darwin 2019 | Canzone

Ciao Darwin gode di una famosissima sigla, vale a dire Matti, scritta da un grandissimo artista come Renato Zero.

Ciao Darwin 2019 | Streaming

Ciao Darwin va in onda ogni venerdì su Canale 5 a partire dalle 21.20. Canale 5 è visibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 505. Sul satellite è disponibile sul decoder di Sky al canale 105 e sulla piattaforma Tivusat.

Per chi non dovesse essere in casa, nessun problema. Si può seguire Ciao Darwin 8 in diretta streaming o rivedere in qualsiasi momento le puntate on demand grazie a Mediaset Play, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet.