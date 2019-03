Chiara Ferragni e la foto con il gelato, ma gli haters l’attaccano

Chiara Ferragni ancora nel mirino degli haters. Stavolta la fashion blogger più famosa d’Italia si è attirata le critiche di tanti per un gelato. L’influencer ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui mangia un gelato. Accanto ha scritto una didascalia: “Nella vita impenditrice gelataia 🍦 Can you believe I made this pistachio gelato? Roma sei stupenda”.

La foto, infatti, è stata scattata nei giorni di “vacanze romane” della fashion blogger, che si è lasciata andare a una piccola debolezza e ha mangiato un gelato al pistacchio, che, come scrive, avrebbe fatto proprio lei, nel laboratorio del centralissimo Caffè Ciampini.

Sotto al post, però, sono piovute decine e decine di critiche. Diversi utenti, infatti, hanno ricordato il famoso episodio della pizza, quando Chiara Ferragni “finse” di mangiare uno spicchio di pizza, mentre davanti a sé aveva una margherita intonsa. In quel momento la regina dei social colse la palla al balzo pubblicando, qualche ora dopo, un’altra foto, con un’altra pizza, anche stavolta intera, con la didascalia: “Un’altra pizza che si rigenera, ahahahahah”.

Stavolta, dunque, gli haters si sono concentrati sul gelato e hanno iniziato ad attaccare la fashion blogger sulla base delle stesse motivazioni. “Lo mangi o anche stavolta dopo la foto lo butti?”, scrive un utente. E qualcuno gli fa eco: “Certo che lo butta”. “Ma lo mangi davvero o ci fai solo la foto?”, continua un altro. “Una leccata e poi lo butti per i creduloni come noi”, si legge in un altro commento.

Insomma, non c’è pace per la fashion blogger, che continua a restare al centro delle critiche.

Chiara Ferragni e l’ironia social sulla pizza che si “rigenera”