“Faccio sesso con Chiara ogni giorno”: Fedez svela dettagli sulla vita sessuale con la Ferragni

“Faccio sesso tutti i giorni con Chiara”: Fedez torna a parlare della sua vita sessuale con Chiara Ferragni. Il rapper milanese non è nuovo a uscite di questo genere: stavolta lo ha ribadito in una recente story su Instagram.

Già nel 2016 aveva affrontato l’argomento pronunciando le stesse identiche parole per mettere a tacere le voci su una sua presunta omosessualità: “Non sono gay. Con Chiara faccio l’amore tutti i giorni”, aveva detto il cantante 29enne riferendosi a un’insinuazione di Gianni Morandi.

“Gianni Morandi è convinto che io sia gay e che prima o poi lo capirò” , aveva detto il rapper durante una puntata di “X-Factor”. In precedenza Fedez non aveva mancato di svelare dettagli anche sulla sua vita sessuale con la ex fidanzata, Giulia Valentina.

“Facciamo sesso tutto il giorno e senza Viagra, anzi, avrei davvero bisogno di un calmante”. Anche Fabrizio Corona, tempo addietro, aveva lanciato qualche frecciatina al marito della blogger cremonese: “Caro Federico, mi dispiace che tu non abbia mai raccontato di quella sera di Natale trascorsa a casa mia insieme con due nostri amici. […] Siamo stati bene, ma ho capito che l’apparenza e l’apparire per te contano più della verità. Non sei vero”.

