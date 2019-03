BALLANDO CON LE STELLE GIUDICI 2019 – Sabato 30 marzo 2019 fa il suo ritorno su Rai 1 il programma di Rai condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, Ballando con le stelle. Anche per questa edizione, la quattordicesima, vedremo vip italiani e stranieri fare coppia con i propri insegnanti e lanciarsi in una sfida a colpi di ballo.

Anche quest’anno il dance show vede tredici concorrenti, i quali provengono da diversi settori del mondo dello spettacolo, e non solo: a partecipare a questa edizione di Ballando con le stelle anche due ex politici, un ex calciatore e una suora. Ecco la lista completa dei vip-ballerini, abbinati ai loro insegnanti:

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina

Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen

Enrico Lo Verso – Samanta Togni

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli

Kevin & Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando

Lasse Matberg – Sara Di Vaira

Manuela Arcuri – Luca Favilla

Marco Leonardi – Mia Gabusi

Marzia Roncacci – Samuel Peron

Milena Vukotic – Simone Di Pasquale

Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro

Suor Cristina – Stefano Oradei (più due ballerine supporter)

Ma chi sono i membri della giuria chiamati a giudicare ogni esibizione? La squadra dei giudici delle precedenti edizioni è stata completamente riconfermata e si compone di Carolyn Smith (la presidentessa alla sua undicesima edizione), Guillermo Mariotto (presente fin dall’inizio), Fabio Canino (undicesima edizione), Selvaggia Lucarelli (quarta edizione) e Ivan Zazzaroni.

Carolyn Smith, danzatrice e coreografa britannica, sta ancora combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno, una malattia che la donna sta cercando di sconfiggere definitivamente grazie alla sua forza e determinazione. Fortunatamente, infatti, le condizioni di salute della donna sono tali da permetterle di partecipare alla trasmissione di Rai 1.

Per quanto riguarda un altro storico membro della giuria, Guillermo Mariotto, lo stilista di origini venezuelane – che è stato giudice anche per 2007,2009 e 2010 di Miss Italia – è infatti ormai un veterano del dance show di Rai 1, insieme a Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport.

Completano la giuria Canino e la Lucarelli: entrambi anche scrittori, i due si siedono nuovamente al tavolo dei giudici per questa nuova edizione del programma.