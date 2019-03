Ascolti tv giovedì 28 marzo 2019 | Mentre ero via | Io vi troverò | Colorado | MasterChef 8 | Auditel ieri sera

Ascolti tv giovedì 28 marzo 2019 – Sale Rai 1, scende Belen Rodriguez e crolla, senza mezzi termini, Mediaset. È questo il senso della battaglia degli ascolti della serata di ieri, giovedì 28 marzo.

Parte con il botto la nuova fiction di Rai 1, Mentre ero via, con la prima rete nazionale che ha fatto il bello e il cattivo tempo contro un Canale 5 che, quando la stagione sta ormai per finire, ancora non riesce a trovare una quadra.

Mentre ero via è stato visto infatti da ben 5.386.000 telespettatori, con uno share del 23,95%. Un ottimo esordio, che ottiene più del doppio degli ascolti del suo diretto concorrente: su Canale 5, infatti, il film Io vi troverò, un cult con Liam Neeson, ha raccolto solo il 9,44% con 2.094.000 telespettatori.

E Italia 1? C’erano grandi aspettative sull’esordio della nuova stagione di Colorado, grazie anche alla presenza tra i conduttori di Belen Rodriguez. Ma la trasmissione comica raggiunge 1.700.000 telespettatori (8,74%) e il ritorno della showgirl argentina in veste di conduttrice diventa dunque un flop. Probabilmente, in casa Mediaset, più di qualcuno si aspettava qualcosa in più dal punto di vista dell’Auditel.

Su Rai 2 il film Prima di lunedì ha registrato 1.274.000 telespettatori (5,31%), mentre su Rai 3 il film Il ponte delle spie ha ottenuto 1.070.000 ascolti (4,83%). Su La 7, invece, Piazzapulita ha ottenuto 971.000 spettatori (5,49%) e su Rete 4 Dritto e Rovescio 940.000 spettatori e un’audience del 5,3%.

Lontani dal resto, come sempre, Tv8 e Nove: il primo, con il film Angeli e demoni, ha ottenuto il 2,2% e 471.000 ascolti; il secondo, con Sirene – Operazione mafia nigeriana si è fermato all’1,2% e a 289.000 ascolti.

Ascolti tv giovedì 28 marzo 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di Access prime time, dopo la flessione del giorno precedente, torna a primeggiare Rai 1 con I Soliti Ignoti – Il ritorno, grazie a 5.086.000 spettatori e il 20,17%. Canale 5 con Striscia la Notizia si accontenta invece della seconda piazza, con il 18,64% di share e 4.721.000 spettatori.

Su Rai 3, Non ho l’età e la soap Un posto al Sole hanno ottenuto rispettivamente 1.321.000 spettatori (5,58%) e 1.845.000 ascolti (7,34%).

Stasera Italia su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 1.271.000 persone (5,26%), mentre su La7 Otto e mezzo ha coinvolto 1.767.000 spettatori (7,05%).

Su Rai 2, invece, TG2 Post ha conquistato 747.000 spettatori, fermandosi al 2,93% di share.