UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI 28 MARZO 2019 – Quarto e penultimo appuntamento della settimana, questo pomeriggio, con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tutti gli appassionati del programma Mediaset, come sempre, sono curiosi di sapere chi saranno i protagonisti della nuova puntata.

Da qualche anno, infatti, la trasmissione si divide tra due tipi di troni: i tronisti classici, con i giovani tronisti, e gli Over, persone di almeno 40 anni che vanno a Uomini e Donne alla ricerca di compagnia, visibilità e divertimento.

Ma cosa succederà oggi, 28 marzo 2019? E, soprattutto, di quale trono si parlerà? Di seguito troverete tutte le anticipazioni. Se non volete SPOILER, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne anticipazioni | 28 marzo 2019 | Andrea e Teresa

Alle 14.45 torna il consueto appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 che mette al centro persone alla ricerca dell’anima gemella. Nella puntata di questo pomeriggio, 28 marzo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sarà protagonista il Trono Classico. Si tratta del primo appuntamento settimanale con i giovani tronisti, dopo aver assistito finora alle avventure di dame e cavalieri del Trono Over.

In particolare oggi in studio ci saranno due dei tronisti più amati e conosciuti, vale a dire Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due ragazzi avranno un interessante confronto che scalderà gli animi del pubblico: racconteranno, infatti, di aver trascorso insieme due giorni, lontani dalle telecamere, per capire se tra di loro le cose potessero migliorare.

Andrea e Teresa, come ricorderete, sono stati protagonisti di uno degli speciali di Uomini e Donne – la scelta, andato in onda nelle passate settimane in prima serata su Canale 5.

Il ragazzo le dirà di volerle ancora bene, ma che durante lo speciale non ha avuto il coraggio di impegnarsi e intraprendere una relazione. Teresa, invece, dirà che non si sente di essere la sua ragazza, anche se tra i due è scattato un bacio. I due infatti, ammette la ragazza, sono troppo diversi per avere una relazione.

Uomini e Donne anticipazioni | 28 marzo 2019 | Andrea Zelletta

Nel corso della puntata di oggi, spazio anche agli aggiornamenti su Andrea Zelletta. Secondo le ultime anticipazioni, il tronista spiazzerà le sue corteggiatrici dicendo di non portare nessuna in esterna. Natalia la prenderà malissimo scoppiando addirittura a piangere.

Alla fine Andrea ha deciso di uscire sia con Klaudia che con Natalia. Con quest’ultima si è dimostrato molto scherzoso, mentre Klaudia si dirà molto delusa dal comportamento del tronista, che ha baciato le altre ragazze, nonostante la loro esterna molto intima.

Uomini e Donne è visibile in chiaro, gratis, su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45.

Per chi non fosse in casa in quell’orario, nessun problema: è possibile seguire la trasmissione anche in streaming, grazie alla app Mediaset Play.

Sulla piattaforma è possibile rivedere in qualsiasi momento tutte le ultime puntate, ma anche contenuti esclusivi, interviste e anche le puntate intere.

A disposizione dei fan c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude i contenuti di tutti i programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi.

