Stasera in tv 28 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Mentre ero via | Io vi troverò | Popolo sovrano | Piazzapulita | Colorado

Cosa c’è stasera in tv 28 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di giovedì 28 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 28 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mentre ero via

23:29 – TG1 60 Secondi

23:30 – Porta a Porta

01:05 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Scandali a Washington

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Popolo Sovrano

00:20 – Stracult Live Show

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il ponte delle spie

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 28 marzo 2019 su Rai 4

19:58 – The Americans ep.11

20:47 – Just for Laughs XIII ep.9

21:11 – Criminal Minds XI ep.19

21:56 – Criminal Minds XI ep.20

22:39 – I predoni

00:37 – The Americans ep.10

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – IO VI TROVERO’ – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – IO VI TROVERO’ – 2 PARTE

23:17 – MAURIZIO COSTANZO SHOW

Stasera su Italia 1:

19:44 – C.S.I. NEW YORK – TEST DI AMMISSIONE

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SENSITIVA

21:25 – COLORADO

00:16 – TED – 1 PARTE

01:13 – TGCOM

01:16 – METEO.IT

01:19 – TED – 2 PARTE

Stasera in tv 28 marzo 2019 su Rete 4:

19:50 – TEMPESTA D’AMORE –59 – 1a parte – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:32 – TATORT – SCAMBIO DI OSTAGGI – 1 PARTE

01:24 – TG4 NIGHT NEWS

01:34 – METEO.IT

01:38 – TATORT – SCAMBIO DI OSTAGGI – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – LA TRIANGOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – LA CORRELAZIONE ROMANZESCA

21:00 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 2 PARTE

23:36 – UNDERCOVER – 1aTV

00:08 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

00:38 – UNDERCOVER – 1aTV

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – Il caso Freddy Heineken

22:30 – Virus letale

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Braveheart – Cuore impavido

00:15 – Last Knights

02:10 – Anica – Appuntamento al cinema

Stasera su Cine Sony:

21:00 – La vendetta del Cowboy

22:50 – Pugni, pupe e pepite

01:15 – L’uomo delle stelle

Stasera in tv 28 marzo 2019 su Iris:

21:00 – IDENTITA’ VIOLATE

22:40 – ALFABETO

22:56 – IL VELO DIPINTO (DI J. CURRAN)

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Angeli E Demoni

23:55 – Spectre

Stasera su Italia 2:

19:50 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – IL FRANCOBOLLO DI CENERENTOLA

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCONTRO FRA BELLAMY E LA COALIZIONE DELLA MONTAGNA DELLE SCI

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’UOMO DA CENTO MILIONI DI DANARI

21:10 – JARHEAD 3: SOTTO ASSEDIO

22:55 – THE BRAVE – RISCHIO ATTENTATO

23:45 – THE BRAVE – IL KAMIKAZE

Stasera in tv 28 marzo 2019 su La 5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:25 – VICTORIA I – BAMBOLA 123/ DAME DI CORTE

23:50 – ADESSO IL CAPO SONO IO!

00:32 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 – THE KILLER INSIDE ME

23:25 – INA: L’ESPLORATRICE DEL PORNO – 1^TV

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Sirene – 1^TVOperazione Mafia nigeriana

00:00 – Ho vissuto con un killer – Il poliziotto e il killer

Stasera in tv 28 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – La mala educaxxxion

Stasera su Real Time:

21:10 – Vite al limite – Robin e Garrett

22:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

23:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

00:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La coda

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’ascesa di Artu’ (parte 2)

21:30 – ACE VENTURA: L’ACCHIAPPANIMALI

23:05 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.2

00:10 – TOP GEAR 15′ Stagione Ep.3

01:15 – FEAR THE WALKING DEAD 100

Stasera in tv 28 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – MasterChef Italia – 1 TV

22:30 – MasterChef Italia – 1 TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Safe House – Nessuno è al sicuro

23:15 – Un colpo perfetto