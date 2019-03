Sex and the City 3 si farà: arriva lo spin-off, ma senza Carrie Bradshaw e le sue inseparabili amiche

Sex and the City 3 si farà, ma senza Carrie & Co. L’annuncio arriva con l’uscita del romanzo “Is There Still Sex in the City?” di Candace Bushnell, colei che ha dato vita alla saga con protagonista Carrie Bradshaw e le sue inseparabili amiche.

Non c’è due senza tre e le star di Sex and the City l’avevano già capito da tempo; le attrici avevano parlato per anni di un possibile ritorno di Carrie & Company, che si è poi concretizzato (seppur parzialmente) con la pubblicazione del nuovo romanzo della Bushnell, da cui si prenderà spunto per realizzare una serie televisiva.

E sarà proprio l’autrice del romanzo ad occuparsi della stesura dell’episodio pilota della serie, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva.

“Un tempo, superare i 50 anni voleva dire per le donne andare in pensione, lavorare di meno e passare più tempo con gli amici. Oggi la vita di molte donne sopra i 50 anni è diversa e sono entusiasta di raccontare la complessità di queste loro vite sia su carta che sullo schermo”, ha dichiarato l’autrice del romanzo.

Sex and The City ha fatto la storia della televisione, debuttando negli anni ’90 e dando uno scossone all’immagine femminile sul piccolo schermo.

Sex and The City 3: cosa sappiamo del sequel?

Il nuovo romanzo della Bushnell non è inteso come un vero e proprio sequel di Sex and the City, ma più come uno spin-off. In primis, perché le protagoniste non saranno le stesse: Sarah Jessica Parker non tornerà con la sua glamour Carrie Bradshaw, così come Samantha, Charlotte e Miranda. Il sequel della Bushnell è più un sequel ideale, un ritorno all’universo femminile che non riprende in mano le vite delle precedenti protagoniste, ormai concluse con i due film usciti dopo la fine della serie.

Quello che sappiamo della trama è che racconterà l’amore e il mondo degli appuntamenti per le donne che hanno superato i cinquanta, uno spunto che dal cartaceo passerà al televisivo grazie a Paramount Television e Anonymus Content, che hanno acquisito i diritti del romanzo.

Su quale canale televisivo approderà, non è dato sapere: che Sex and The City possa tornare sul fedelissimo HBO (dov’è stato trasmesso per sei anni), anche senza Carrie Bradshaw?