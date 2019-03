Elisa Isoardi ha lanciato niente meno che un appello al governo in diretta tv, mossa che non è passata inosservata. L’intenzione era forse quella di mandare una frecciatina direttamente all’ex compagno, il vicepremier Matteo Salvini?

L’intervento della conduttrice risale allo scorso lunedì quando lo chef “anti – pizzo” Natale Giunta è stato ospite della trasmissione “La Prova del cuoco”. Giunta, dopo essersi ribellato al pagamento del pizzo, si era visto sospendere la scorta a maggio 2018 dopo sei anni dall’assegnazione: nel gennaio 2012 denunciò e fece arrestare i colpevoli.

Minacce di morte, intimidazioni, buste con proiettili hanno tormentato per tutti questi anni lo chef palermitano fino alla decisione del Tar del Lazio di riassegnargli la misura di protezione per “rischio di grave pericolo”.

Una vicenda che la Isoardi ha voluto ricordare in diretta tv nel corso della puntata: “Natale, mentre tu prepari la ricetta vorrei parlare di un bell’articolo che ho letto, che sono felice di aver letto, e che ti riguarda”, ha detto la conduttrice facendo riferimento a quanto pubblicato dal “Giornale di Sicilia” che aveva diffuso la notizia.

Dopo aver ripercorso la vicenda del cuoco siciliano, la conduttrice non ha mancato di rivolgersi più volte “a chi ci governa”. La Isoardi ha chiesto che “non ci si dimentichi delle persone come te, Natale”.

Che la padrona di casa della “Prova del Cuoco” abbia voluto mandare una frecciatina al ministro dell’Interno Salvini? “Gesti come quelli di Natale sono da premiare”, ha sentenziato la conduttrice.

Qualche ora fa la 36enne piemontese è tornata sulla vicenda pubblicando un post accorato su Instagram: “Si chiede sola la possibilità di lavorare tranquillamente”. Non è mancata la replica dello chef: “La Mafia è una montagna di merda”.

La Isoardi non è nuova a episodi o meglio a “messaggi criptati” di questo tipo rivolti, probabilmente, al suo ex. Come non ricordare il tweet pubblicato dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo: “Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”.

Sanremo 2019, Elisa Isoardi sulla vittoria di Mahmood: “L’incontro di culture diverse genera bellezza”

Sanremo 2019, Salvini controbatte alla frecciata di Isoardi su Mahmood: “Chi mi conosce potrebbe osservare un rispettoso silenzio”

Francesca Verdini è la nuova compagna di Matteo Salvini: tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’ex forzista