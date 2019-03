Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI 28 MARZO – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 28 marzo 2019

NORD:

-CONDIZIONI DI TEMPO STABILE CON CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SU GRAN

PARTE DELLE REGIONI E QUALCHE ADDENSAMENTO NUVOLOSO SULLE AREE ALPINE

NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.

CENTRO E SARDEGNA:

-CIELO SERENO A PARTE QUALCHE RESIDUO ANNUVOLAMENTO AL MATTINO SULLE

ZONE INTERNE DELLE REGIONI ADRIATICHE E SULLA SARDEGNA SEGUITI DA

AMPI RASSERENAMENTI DAL POMERIGGIO.

SUD E SICILIA:

-CIELO GENERALMENTE MOLTO NUVOLOSO CON INSTABILITA’ DIFFUSA ASSOCIATA

A PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE TEMPORALESCHE MENO PROBABILI SU AREE

ADRIATICHE E NORD CAMPANIA.

I FENOMENI NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA, INSISTERANNO IN

PARTICOLARE SULLA BASILICATA MERIDIONALE E SULLA CALABRIA.

TENDENZA A GENERALE MIGLIORAMENTO NEL POMERIGGIO AD INIZIARE DA

MOLISE E ZONE CENTRO-SETTENTRIONALI DI CAMPANIA E PUGLIA.

TEMPERATURE:

-MINIME IN DIMINUZIONE SU SARDEGNA, LAZIO E SETTORI MERIDIONALI DI

SICILIA E CALABRIA;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;

-MASSIME IN AUMENTO SU SICILIA, LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE E

PUGLIA GARGANICA;

IN LIEVE CALO SULLE AREE IONICHE DI PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA;

STAZIONARIE SULLE RIMANENTI ZONE.

VENTI:



-OVUNQUE NORD ORIENTALI:

DEBOLI SULLE REGIONI ALPINE;

FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA SU CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA

ORIENTALE;

MODERATI ALTROVE CON LOCALI RINFORZI SU TOSCANA, UMBRIA, APPENNINO

ROMAGNOLO E RESTANTI REGIONI MERIDIONALI.

MARI:

-AGITATI IL BASSO ADRIATICO E IL MAR IONIO CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO

SUL BACINO MERIDIONALE DI QUEST’ULTIMO;

-DA MOLTO MOSSI A MOSSI I RIMANENTI MARI CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO

DAL POMERIGGIO SULLO STRETTO DI SICILIA.

FONTE: METEO AERONAUTICA