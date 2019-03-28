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Previsioni Meteo: che tempo farà oggi in Italia | Giovedì 28 marzo 2019

Di Redazione TPI 28 Mar. 2019

Immagine di copertina

Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI 28 MARZO – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 28 marzo 2019

NORD:
-CONDIZIONI DI TEMPO STABILE CON CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SU GRAN
PARTE DELLE REGIONI E QUALCHE ADDENSAMENTO NUVOLOSO SULLE AREE ALPINE
NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.

CENTRO E SARDEGNA:
-CIELO SERENO A PARTE QUALCHE RESIDUO ANNUVOLAMENTO AL MATTINO SULLE
ZONE INTERNE DELLE REGIONI ADRIATICHE E SULLA SARDEGNA SEGUITI DA
AMPI RASSERENAMENTI DAL POMERIGGIO.

SUD E SICILIA:
-CIELO GENERALMENTE MOLTO NUVOLOSO CON INSTABILITA’ DIFFUSA ASSOCIATA
A PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE TEMPORALESCHE MENO PROBABILI SU AREE
ADRIATICHE E NORD CAMPANIA.
I FENOMENI NELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA, INSISTERANNO IN
PARTICOLARE SULLA BASILICATA MERIDIONALE E SULLA CALABRIA.
TENDENZA A GENERALE MIGLIORAMENTO NEL POMERIGGIO AD INIZIARE DA
MOLISE E ZONE CENTRO-SETTENTRIONALI DI CAMPANIA E PUGLIA.

TEMPERATURE:
-MINIME IN DIMINUZIONE SU SARDEGNA, LAZIO E SETTORI MERIDIONALI DI
SICILIA E CALABRIA;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;
-MASSIME IN AUMENTO SU SICILIA, LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE E
PUGLIA GARGANICA;
IN LIEVE CALO SULLE AREE IONICHE DI PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA;
STAZIONARIE SULLE RIMANENTI ZONE.

VENTI:

-OVUNQUE NORD ORIENTALI:
DEBOLI SULLE REGIONI ALPINE;
FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA SU CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA
ORIENTALE;
MODERATI ALTROVE CON LOCALI RINFORZI SU TOSCANA, UMBRIA, APPENNINO
ROMAGNOLO E RESTANTI REGIONI MERIDIONALI.

MARI:
-AGITATI IL BASSO ADRIATICO E IL MAR IONIO CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO
SUL BACINO MERIDIONALE DI QUEST’ULTIMO;
-DA MOLTO MOSSI A MOSSI I RIMANENTI MARI CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO
DAL POMERIGGIO SULLO STRETTO DI SICILIA.

FONTE: METEO AERONAUTICA

Autore
Redazione TPI