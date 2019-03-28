Previsioni Meteo: che tempo farà domani in Italia | Venerdì 29 marzo 2019

Previsioni meteo domani in Italia
PREVISIONI METEO DOMANI VENERDÌ- Che tempo farà domani? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 29 marzo? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.
Previsioni Meteo: che tempo farà oggi in Italia | Giovedì 28 marzo 2019
Previsioni meteo domani in Italia venerdì 29 marzo 2019
NORD:
– PREVALENZA DI CIELO SERENO SALVO TEMPORANEE FORMAZIONI NUVOLOSE AL
PRIMO MATTINO SU FRIULI-VENEZIA GIULIA ED ARCO ALPINO
CENTROCCIDENTALE E SUCCESSIVAMENTE SU APPENNINO ROMAGNOLO.
CENTRO E SARDEGNA:
– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO SU GRAN PARTE DELLE REGIONI SALVO LOCALI
ANNUVOLAMENTI POMERIDIANI SUL SETTORE MERIDIONALE DELL’ISOLA.
SUD E SICILIA:
– AMPI SPAZI DI SERENO A PARTE LOCALI ADDENSAMENTI NUVOLOSI SU
BASILICATA, CALABRIA E SICILIA MERIDIONALE NEL CORSO DELLA MATTINATA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN DIMINUZIONE SU RILIEVI CAMPANI E REGIONI IONICHE
PENINSULARI;
IN LIEVE AUMENTO SU GRAN PARTE DEL NORD E TOSCANA SETTENTRIONALE;
STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SU RILIEVI ALPINI OCCIDENTALI,
TRENTINO-ALTO ADIGE, BASSA SARDEGNA, LAZIO CENTROMERIDIONALE, NONCHE’
SU PUGLIA E BASILICATA SETTENTRIONALI;
IN GENERALE LIEVE AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE.
VENTI:
– DEBOLI O MODERATI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E VARIABILI SUL
RESTO DEL NORD;
– IN PREVALENZA MODERATI NORDORIENTALI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON
ULTERIORI RINFORZI SU TOSCANA E REGIONI IONICHE.
MARI:
– AGITATO LO IONIO CENTROMERIDIONALE;
– MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL RESTANTE IONIO ED IL BASSO
ADRIATICO;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI AL MATTINO IL MAR LIGURE AL LARDO, IL
TIRRENO CENTROMERIDIONALE AL LARGO E L’ADRIATICO CENTRALE;
– MOSSI I RESTANTI BACINI.
FONTE: METEO AERONAUTICA