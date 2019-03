Previsioni Meteo: che tempo farà domani in Italia | Venerdì 29 marzo 2019

Previsioni meteo domani in Italia

PREVISIONI METEO DOMANI VENERDÌ- Che tempo farà domani? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 29 marzo? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

Previsioni meteo domani in Italia venerdì 29 marzo 2019

NORD:

– PREVALENZA DI CIELO SERENO SALVO TEMPORANEE FORMAZIONI NUVOLOSE AL

PRIMO MATTINO SU FRIULI-VENEZIA GIULIA ED ARCO ALPINO

CENTROCCIDENTALE E SUCCESSIVAMENTE SU APPENNINO ROMAGNOLO.

CENTRO E SARDEGNA:

– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO SU GRAN PARTE DELLE REGIONI SALVO LOCALI

ANNUVOLAMENTI POMERIDIANI SUL SETTORE MERIDIONALE DELL’ISOLA.

SUD E SICILIA:

– AMPI SPAZI DI SERENO A PARTE LOCALI ADDENSAMENTI NUVOLOSI SU

BASILICATA, CALABRIA E SICILIA MERIDIONALE NEL CORSO DELLA MATTINATA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN DIMINUZIONE SU RILIEVI CAMPANI E REGIONI IONICHE

PENINSULARI;

IN LIEVE AUMENTO SU GRAN PARTE DEL NORD E TOSCANA SETTENTRIONALE;

STAZIONARIE ALTROVE;

– MASSIME SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SU RILIEVI ALPINI OCCIDENTALI,

TRENTINO-ALTO ADIGE, BASSA SARDEGNA, LAZIO CENTROMERIDIONALE, NONCHE’

SU PUGLIA E BASILICATA SETTENTRIONALI;

IN GENERALE LIEVE AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:

– DEBOLI O MODERATI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E VARIABILI SUL

RESTO DEL NORD;

– IN PREVALENZA MODERATI NORDORIENTALI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON

ULTERIORI RINFORZI SU TOSCANA E REGIONI IONICHE.

MARI:

– AGITATO LO IONIO CENTROMERIDIONALE;

– MOLTO MOSSI LO STRETTO DI SICILIA, IL RESTANTE IONIO ED IL BASSO

ADRIATICO;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI AL MATTINO IL MAR LIGURE AL LARDO, IL

TIRRENO CENTROMERIDIONALE AL LARGO E L’ADRIATICO CENTRALE;

– MOSSI I RESTANTI BACINI.

FONTE: METEO AERONAUTICA