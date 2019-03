Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Putin. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Eppure c’è una persona che Papa Francesco non ha ancora incontrato: Matteo Salvini.

Il motivo per cui il Pontefice si rifiuterebbe di incontrare il ministro dell’Interno è abbastanza intuibile: le idee politiche, in fatto di immigrazione, del segretario del Carroccio. Si sa, Francesco è per l’accoglienza, per l’apertura dei porti. Una volta ha anche indossato una spilletta con lo “slogan”. Innumerevoli le volte in cui ha pregato e ha chiesto di aiutare i bisognosi.

Salvini, nonostante la visione totalmente opposta sulla questione migranti, avrebbe chiesto più volte un’udienza al Papa. Che potrebbe ripensarci e concedergli un colloquio qualora il vicepremier cambiasse atteggiamento.

