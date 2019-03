Oroscopo di oggi 28 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 28 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 28 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo del 2019

Tutto quello che c’è da sapere sull’oroscopo

Oroscopo di oggi giovedì 28 marzo 2019

Ariete

Oggi siete un po’ agitati, cari Ariete. La tentazione di arrivare a un litigio è talmente alta che avete bisogno di prendervi cinque minuti prima di commettere l’irreparabile.

Non dimenticate che i problemi sono pane quotidiano per tutti, quindi non date troppo peso alle vostre faccende personali e cercate di andare d’accordo con gli altri per quieto vivere.

Toro

Cari amici del Toro, oggi il vostro fisico chiede pietà. Forse siete entrati in contatto con una sorta di virus che potrebbe chiamarsi “stress” e ne state risentendo anche nelle ossa.

Oppure, potrebbe essere un procinto d’allergia per la bella stagione primaverile. Sta di fatto che questo malessere si riflette anche nella vostra vita privata.

Oroscopo di oggi 28 marzo 2019 | Gemelli

Avete avuto giornate migliori, amici dei Gemelli. Questo giovedì avete l’umore sotto le scarpe e i problemi nella vostra testa non ne vogliono proprio sapere ad andar via.

Anche in amore, purtroppo c’è una nuvola grigia che vi perseguita e non vi permette di vivere serenamente questa bolla di sentimenti.

Cos’è l’ascendente e come si calcola

Cancro

Siete pieni d’energie oggi, cari Cancro, siete quasi inarrestabili. Quasi, perché qualcosa che vi tormentava in passato è tornato alla carica ed è sicuramente l’equivalente della kryptonite per Superman.

Ma, proprio come i supereroi, fate tesoro delle vostre debolezze e trovate il coraggio di sconfiggerle.

L’oroscopo del 2019

Leone

Oggi è una giornata promettente per chi è nato sotto il segno del Leone. Siete finalmente scesi dalle montagne russe e non avete intenzione di risalirci tanto presto, ecco perché avete deciso di mettervi in gioco.

Questa sarà una giornata utile a capire dove pende l’ago della vostra bilancia, è necessario fare il punto della situazione e capire se quello che avete davanti vi piace oppure no.

La tabella per calcolare l’ascendente

Oroscopo di oggi 28 marzo 2019 | Vergine

Siete così carichi oggi che la vostra energia potrebbe in realtà canalizzarsi verso la parte sbagliata. Fate attenzione a non superare la linea di confine della sobrietà, è giusto esternare le proprie emozioni ma fino a un certo punto.

Soprattutto in ambito professionale, una serie di cambiamenti hanno intaccato il vostro equilibrio e avete difficoltà a trattenere i pensieri.

Bilancia

Questo giovedì non prevede alcun brivido per voi, né al lavoro né in amore. Anzi, è proprio in questa sfera sentimentale che vorreste sperimentare cose nuove, purtroppo il vostro partner vi frena e avete l’impressione di vivere con un cappio al collo.

L’amore è bello perché è vario, certo, ma soprattutto perché libero, libero di fare quello che si vuole con chi si ama. Rifletteteci.

Tutto quello che c’è da sapere sull’oroscopo

Scorpione

Giornata agitata per gli amici dello Scorpione. Cosa vi è successo, questa mattina vi siete alzati dalla parte sbagliata del letto? Non riuscite a comprendere la natura del malessere, quindi tirate avanti e cercate di concentrarvi abilmente su altro.

A lavoro si respira aria di cambiamento e non siete certi che questa cosa vi piaccia.

Oroscopo di oggi 28 marzo 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete il segno del giorno. Accidenti, che energia! Qual è il vostro segreto? Sarà la domanda che vi tormenterà per tutta la giornata, soprattutto da parte di quegli invidiosi che avranno come obiettivo quello di buttarvi a terra.

Non lasciateglielo fare, oggi è la vostra giornata, è il vostro momento di splendere: ricordate che il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e prezioso di tutti.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

Capricorno

Giornata faticosa per i Capricorno. Il fine settimana si avvicina e la tentazione di mollare tutto e scappare si fa sempre più forte. Arrancate in questo giovedì di marzo con una strana spossatezza, vorreste semplicemente abbandonarvi all’ozio e dimenticare per un po’ quei problemi che si sono accavallati nel corso della settimana.

Guardate il bicchiere mezzo pieno: siamo quasi a venerdì.

L’oroscopo di domani

Acquario

Che cos’è quella, amici dell’Acquario? Non sarà forse allergia per l’amore? In questo periodo non ne volete proprio sapere di legami, avete cacciato Cupido con uno schiaffo sul naso e vi siete chiusi nel vostro guscio ermetico perché siete stanchi di soffrire e per voi l’amore è diventato sinonimo di dolore.

Ma non è così, dovete vedere l’amore come quel mix che tanto dona quanto toglie e, se è pur vero che a volte il dolore arriva, è anche vero che come vi riempie l’amore non vi riempie nient’altro.

Oroscopo di oggi 28 marzo 2019 | Pesci

Questa sarà una giornata importante per voi, cari Pesci. Ci sono cambiamenti in vista, ma dovete entrare nella giusta prospettiva per prendere la decisione adatta.

Cambiamenti, ma soprattutto per chi vi circonda. In famiglia, ad esempio, il solito equilibrio è destinato a rompersi e dovrete farvi coraggio e sostenere chi volete bene, perché in questo momento ne avranno particolarmente bisogno.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

L’oroscopo di domani