OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 29 marzo 2019:

Oroscopo di domani venerdì 29 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Finalmente il weekend è arrivato. Questo venerdì avete tutta l’intenzione di abbandonare i problemi di lavoro in un cassetto della scrivania e di focalizzarvi su pensieri positivi.

Negli ultimi giorni, avete trascurato molto il vostro partner e forse è il caso di farvi perdonare organizzando un momento speciale soltanto per voi due.

Toro

Siete reduci da una brutta scivolata in amore, cari Toro, e questo venerdì si apre all’insegna della malinconia per voi. Non riuscite a mandare giù questa improvvisa rottura, vi crogiolate nel rimorso ma non si può vivere di “se” e di “ma”.

Prendetevi il tempo che vi serve per guarire, ma non lasciate che sia il rimpianto a definire ciò che siete.

Oroscopo di domani 29 marzo 2019 | Gemelli

Cari cancro, allegria! Siete il segno del giorno e lo dimostra il vostro atteggiamento propositivo. Siete pieni d’energia e la vostra voglia di fare è così contagiosa da aver ispirato anche i vostri colleghi, solitamente più pigri di un bradipo.

Focalizzatevi su un progetto a cui tenete particolarmente e portatelo a termine: questa è la giornata perfetta per gli esperimenti!

Cancro

Oggi vi sentite come un albero in fiore, la primavera sta avendo un impatto positivo su mente e corpo e non potreste essere più felici di così… oppure sì?

Sicuramente, quel piccolo dispetto del vostro vicino di scrivania non è passato inosservato a nessuno, tantomeno a voi, che avete un debole per il rancore represso.

Leone

Siete in vena di esperimenti questo venerdì. Cari Leone, il fine settimana vi spiana la strada: avete così tante cose da fare che non sapete neppure da dove iniziare.

Niente panico, quello che vi serve è un po’ di sana organizzazione. Se può tornarvi utile, studiate un piano a tavolino e poi passate all’attacco. Con le vostre zanne e le unghie affilate, sicuramente riuscirete nei vostri intenti.

Oroscopo di domani 29 marzo 2019 | Vergine

Oggi proprio non va. Cos’è quel broncio? E dov’è finita la vostra solarità? Questo venerdì apre le porte a un weekend in balia della malinconia. Qualcosa vi tormenta da qualche giorno, credevate di averlo superato e invece no, eccolo che torna e anche più antipatico di prima.

Quel cattivo pensiero è come un ago nella pancia e forse per cacciarlo via, anziché andare dal medico, potreste chiedere aiuto a un amico.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro cuore piange. Un amore non corrisposto vi ha mandato in crisi e non riuscite a riprendervi da questo shock. Cercate di vederla in questo modo: il mare è pieno di pesci e voi non avete nulla da invidiare agli altri pescatori.

In più, dalla vostra parte potreste avere tante belle persone pronte a mettersi in gioco per aiutarvi, quindi non sottovalutatetelo.

Scorpione

Bene, bene, bene. Oggi è una giornata positiva per voi, che avete finalmente impostato l’ultima sveglia traumatica della settimana. Mentre pregustate la libertà del weekend, siete ancora incastrati a lavoro, impegnati in una corsa contro il tempo.

Per fortuna, questa sera vi attende relax e serenità, un connubio perfetto per scacciare l’ansia e lo stress di questa settimana.

Oroscopo di domani 29 marzo 2019 | Sagittario

Giornata un po’ mogia per i Sagittario. L’idea del weekend non vi mette di buon’umore perché avete un conto in sospeso e dovete risolverlo il prima possibile.

Tranquilli, non è niente d’impossibile, anche se il solo pensiero vi butta giù.

Capricorno

Non state vivendo un grande momento della vostra vita, cari Capricorno, anzi è più corretto dire che ultimamente le vostre giornate alla scrivania sembrano essere interminabili.

Approfittate del fine settimana in arrivo per recuperare le energie che avete perso in questi giorni.

Acquario

L’amore vi sorride, soprattutto se non avete ancora trovato la vostra anima gemella. Il venerdì è l’occasione perfetta per rimettervi in gioco e cercare di colmare quel vuoto lasciato dall’amore.

Ricordatevi però di coccolare anche un po’ gli amici, che ultimamente avete un po’ snobbato per dedicarvi ad altro.

Pesci

Per i Pesci questo venerdì sarà ricco di nuove proposte, sia lavorative che sociali. Non lasciatevi intimidire dalle novità, anzi, cercate di inseguirle e, quando non ci sono, di crearvele.

Avete bisogno di un ricco cambiamento, soprattutto perché ultimamente avete collezionato una serie di sconfitte che vi ha demoralizzato.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE