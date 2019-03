Due ragazze sono state insultate da un capo Scout per un bacio in un parco romano. Un episodio di omofobia, che si è svolto davanti all’intero gruppo di giovani scout in gita.

È successo la scorsa domenica, quando la coppia di ragazze 16enni se ne stava sdraiata al sole di Villa Torlonia in tranquillità. Poi l’urlo del capo Scout, che vedendole darsi un bacio si è indignato: “Dovete vergognarvi! Questo è un luogo pubblico, un po’ di decenza, ci sono dei bambini qui!”.

> La delicata questione gay negli scout italiani. Circa 200 capi scout italiani hanno chiesto di sostenere formalmente il Ddl Cirinnà che permetterebbe le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Le due giovani, stese sul prato, hanno chiesto all’amico che era con loro di fotografarle: si sono messe in posa sotto alla coperta lasciando solo i due visi fuori e poi si sono baciate, mentre il ragazzo scattava.

È stato proprio l’amico ad intervenire per ribattere alle critiche omofobe per il bacio lesbo del capo Scout: “Lo sta dicendo solamente perché sono due ragazze”, ha detto per difendere le due ragazze.

Prima di quell’uomo, nessuno a Villa Torlonia si era fermato a commentare o era rimasto infastidito dal bacio saffico.

Le associazioni Scout hanno raggiunto, negli anni, posizioni sempre più aperte e progressiste. Ma ci sono ancora dei capi Scout che nel 2019 ancora non accettano coppie non tradizionali.

> I boy scout americani ammetteranno per la prima volta i bambini transgender