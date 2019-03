Migranti, i militari maltesi hanno preso il controllo del mercantile dirottato

Il mercantile dirottato nella mattina del 27 marzo dai migranti è giunto in acque maltesi: le navi militari de La Valletta hanno preso il controllo dell’imbarcazione.

In un comunicato rilasciato dalla Marina maltese si legge che i militari sono riusciti a mettersi in contatto con il capitano del mercantile, che ha confermato di non avere più il controllo dell’imbarcazione.

I militari sono intervenuti per bloccare il mercantile e lo stanno scortando nel porto maltese di Boiler Wharf.

I migranti, 108 in totale, sono stati soccorsi mentre erano in zona SAR libica, ma quando si sono resi conto che l’equipaggio li stava riportando in Libia hanno costretto il capitano a cambiare rotta.

Il tutto è accaduto quando il mercantile El Hiblu era a sole sei miglia nautiche dalle coste libiche.

La nave batte bandiera della Repubblica di Palau (nell’oceano pacifico), l’equipaggio è formato da soli sei uomini e al momento non si hanno notizie su quanto accade a bordo.

Stando all’ultimo tracciato, il mercantile sarebbe molto vicino a Malta, anch se il Governo italiano teme che possa dirigersi verso Lampedusa.

“L’Italia la vedrete solo con il cannocchiale. Non azzardatevi ad avvicinarvi”, è stato il commento del ministro Salvini, che per primo il 27 marzo ha dato la notizia del mercantile.

“Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare. Sappiano che l’Italia la vedranno con il cannocchiale”.

Intanto la Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye è tornata in mare per cercare il gommone con 41 persone a bordo e di cui non si hanno più informazioni da diversi giorni.

La Ong ha anche fatto sapere che altre tre imbarcazioni cariche di migranti sono state intercettate dai libici, che un’altra è stata ritrovata vuoto a venti miglia dalla costa e che un quinto gommone segnalato non è stato ancora ritrovato.