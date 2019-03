Mentre ero via streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Rai 1

MENTRE ERO VIA STREAMING – Parte giovedì 28 marzo su Rai 1 Mentre ero via, la nuova fiction con protagonista Vittoria Puccini, in onda ogni giovedì in prima serata. La serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed è diretta da Michele Soavi.

Si tratta del terzo episodio del ciclo dedicato dalla rete alle storie di donne che con il loro coraggio e la propria tenacia riescono a superare immani difficoltà. I primi due capitoli di questo miniciclo di grande successo sono stati Un’altra vita e Sorelle.

Sono in tutto sei le puntate di Mentre ero via, la serie tv ambientata a Verona. Ma come seguire la fiction Mentre ero via? Come vederla in tv? E in streaming? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Il cast completo di Mentre ero via

Mentre ero via streaming | Dove vedere la serie in tv

Le puntate di Mentre ero via vanno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 28 marzo 2019 in prima serata, alle ore 21.25. Sono sei le puntate di Mentre ero via, in onda ogni giovedì in prima serata.

Per seguire la fiction basta collegarsi su Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 501.

La prima rete del servizio pubblico è disponibile anche sul satellite, sulla piattaforma Tivusat, o per gli abbonati Sky al canale 101 del decoder.

La trama completa di Mentre ero via

Mentre ero via streaming | Dove vedere la serie in streaming

Se non siete a casa per seguire Mentre ero via, nessun problema. Rai 1 infatti è visibile in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette. Rai Play è disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet.

Grazie a questa app, inoltre, si possono recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda attraverso la funzione on demand.

Mentre ero via streaming | Trama

Alla base del racconto, le avventure di Monica, una giovane donna che resta in coma quattro mesi dopo un incidente. Al suo risveglio, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini non ricorda nulla degli ultimi otto anni della sua vita.

La vicenda testimonia il suo difficile percorso di rinascita e di riappropriazione della sua identità, accompagnata da una psicologa (Stefania Rocca). Una storia che si tinge anche di giallo, visto che la donna indagherà sulle cause dell’incidente costatele la memoria, e nel quale sono morti il marito e il suo amante.