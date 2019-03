Meghan Markle torna a far parlare di sè, ancora una volta sotto una luce negativa. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, tra cui il “The Tatler“, la duchessa del Sussex avrebbe fatto di tutto per allontanare il migliore amico di Harry, Tom Inskip, dalla cerchia dei fedelissimi.

Secondo indiscrezioni, l’amico di infanzia del principe avrebbe detto chiaramente ad Harry di non sposare l’attrice americana perché gli avrebbe creato “parecchi problemi”. Un consiglio che risale a quando la coppia era ancora fidanzata: col tempo la Markle sarebbe quindi riuscita nel suo intento di allontanare un personaggio scomodo.

Tom Inskip, uomo d’affari che vive a Washington, è un amico storico del principe Harry con cui ha trascorso tanti momenti cruciali tra cui diverse vacanze all’insegna del divertimento sfrenato. Al tempo fecero scalpore gli scatti che ritraevano i due, alticci, a fare il bagno vestiti in Croazia nel 2011 o a tirare palle di neve ai passanti a Verbier nel 2012.

Insomma un’amicizia storica a cui Harry, al momento, sembra aver voluto mettere un punto per non minare il matrimonio con la Markle. Ci sarebbe anche un’altra persona finita nel mirino della duchessa del Sussex, la PR Astrid Harbord, per un sospetto ex flirt con il Principe.

Tensioni con la Regina Elisabetta, scontri accesi con lo staff e adesso anche un epurazione vera e propria: Meghan continua a restare nell’occhio del ciclone e a dividere i sudditi.

Royal family, un’altra assistente personale dice addio a Meghan Markle dopo 17 anni di servizio per la regina

La Regina dice no a Meghan Markle: il figlio in arrivo non potrà chiamarsi Principe, ecco perché

La rigida dieta che dovrà seguire il royal baby di Harry e Meghan