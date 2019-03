MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI 28 MARZO – Il cooking show ha depennato altri due aspiranti chef dalla lista. Il 28 marzo va in onda l’undicesima puntata di Masterchef

, la finale è sempre più vicina e la paura di abbandonare la cucina di Sky Uno è sempre più concreta.

Gli ultimi due eliminati sono stati Loretta e Giuseppe. A quale degli aspiranti chef toccherà appendere il grembiule al chiodo?

MasterChef 8 2019, news e anticipazioni

Vediamo cosa ci attende per questo undicesimo appuntamento.

MasterChef 8 anticipazioni 28 marzo | Cosa succede?

Gilberto, Gloria, Guido, Alessandro e Valeria: sono rimasti soltanto in cinque. Per i concorrenti di MasterChef, questo episodio sarà una resa dei conti perché dovranno testare le proprie abilità. Si parte con la Mystery Box, che spronerà gli aspiranti chef a utilizzare la loro fantasia a 360°. Utilizzando ingredienti comuni e non, seppur tutti diversi tra loro, i concorrenti dovranno realizzare un nuovo sapore da sottoporre all’occhio (e al palato) critico dei giudici.

A seguire, l’Invention Test di quest’episodio sarà molto particolare perché gli aspiranti chef avranno al loro fianco degli insoliti sous-chef.

MasterChef 8 anticipazioni 28 marzo | Si vola in Spagna

Mentre nella decima puntata la prova in esterna si è invece svolta nelle cucine di MasterChef, per quest’undicesima puntata la prova in esterna porterà gli aspiranti chef in Spagna, precisamente all’NH Collection Madrid Eurobuilding della capitale iberica. Chi avrà superato l’Invention Test, potrà lavorare nelle cucine del DiverXO, ristorante a 3 stelle Michelin dello chef David Munoz.

Una grande prova in esterna alla quale seguirà il temuto Pressure Test. Questa sarà una prova spietata, perché gli aspiranti chef rimasti in gara sono veramente pochi e qualunque errore, anche il più stupido, potrebbe essere fatale persino per il migliore.

Chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef? Quale chef non supererà l’occhio critico dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

MasterChef 8 va in onda con l’undicesimo episodio giovedì 28 marzo 2019 alle ore 21:15 su Sky Uno.