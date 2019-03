MasterChef 8 2019 | News e Anticipazioni | Giudici | Concorrenti | Streaming

MASTERCHEF 8 2019 – È il momento dell’ottava edizione di MasterChef. La nuova grande sfida tra i migliori cuochi amatoriali d’Italia è iniziata giovedì 17 gennaio, naturalmente su Sky Uno, e vede una grande novità: nell’edizione 2019 ad affiancare i tre giudici ormai veterani del programma – Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo – c’è lo chef stellato Giorgio Locatelli.

Qui di seguito troverete tutte le ultime notizie su MasterChef.

MasterChef 8 2019 | News

AGGIORNAMENTO 28 MARZO 2019 – Stasera in onda con l’undicesima puntata

Questa sera torna MasterChef per il suo penultimo appuntamento. Siamo giunti all’undicesima puntata e la finale è ormai vicinissima.

In gara, sono rimasti in cinque: Alessandro, Gloria, Gilberto, Valeria e Guido si contendono il titolo di ottavo MasterChef italiano e in questa nuova puntata devono dimostrare di che pasta sono fatti.

Cosa ci aspetta? La prova della Mystery Box stimolerà la loro fantasia, mentre l’Invention Test permetterà agli aspiranti chef di lavorare con dei particolari suos-chef. Infine, per la prova in esterna si vola in Spagna i concorrenti dove avranno il piacere di lavorare con lo chef stellato David Munoz. Al ritorno in Italia, però, i perdenti dovranno affrontare il Pressure Test. Chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef, ora che sono a pochi passi dalla vittoria?

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 – Il riassunto della puntata di ieri

MasterChef 8 volge al termine e nella puntata di ieri, giovedì 21 marzo 2019, ci sono state altre due eliminazioni, che hanno ridotto a 5 il numero dei concorrenti ancora in gara. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena e soprattutto ottima cucina, con gli aspiranti chef che si sono cimentati nelle varie prove previste dal programma.

Graditissima, nel corso della serata, la visita del superospite Marco Pierre White, chef internazionale che ha presentato tre piatti tipici della sua cucina, che i concorrenti hanno dovuto replicare nell’Invention Test. Niente prova in esterna, invece, subito dopo, sostituita da una prova a squadre nella cucina di MasterChef. Alla fine, gli eliminati della puntata sono stati Loretta e Giuseppe.

Il riassunto completo della puntata di MasterChef 8 di ieri

AGGIORNAMENTO 21 MARZO 2019 – Stasera in onda la nuova puntata

Questa sera va in onda la decima puntata di MasterChef, che metterà nuovamente alla prova i sette aspiranti chef che sono sopravvissuti alle precedenti puntate.

Quali insidie si nascondono tra i fornelli di questa decima puntata? Prima di tutto, una Mystery Box che proporrà ai cuochi amatoriali di realizzare una versione gourmet del classico minestrone di verdure. A seguire, un Invention Test realizzato con uno chef anglosassone ritenuto una rockstar della ristorazione.

La prova in esterna invece metterà alla prova i cuochi con due menù da presentare a 15 critici gastronomici. Chi perderà, dovrà affrontare il temuto Pressure Test: chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef?

AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2019 – Cosa è successo ieri nella nona puntata di MasterChef?

Anche nella nona puntata di MasterChef 8, andata in onda giovedì 14 marzo 2019, non sono mancate sorprese. Come ogni settimana, gli aspiranti cuochi del programma di Sky Uno si sono cimentati in una serie di prove, dalla Mystery Box all’Invention Test, fino alla consueta prova in esterna.

Per quanto riguarda la Mystery Box, ogni concorrente ha dovuto preparare lo stesso piatto con cui ha superato i provini del talent, con l’obiettivo quindi di migliorare se stessi. I tre migliori di questa fase sono stati Federico, Gilberto e Loretta. Ma nessuno di questi ha vinto: ad essere premiata è stata infatti Valeria, l’aspirante chef che più di tutti ha saputo far evolvere la propria specialità.

Per lei un grande vantaggio nell’Invention Test, che consisteva nel replicare una delle tre varianti di torta da cerimonia presentate in studio da Iginio Massari, il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”. Valeria non solo ha potuto scegliere quale delle tre (una a tre piani con crema pasticcera e ricoperta di pasta di mandorla e decorazioni con zucchero ghiaccia; una alla francese con Pan di Spagna e crema pasticcera; una all’americana a tre piani, ricoperta di pasta di zucchero con sponge cake di torta margherita o paradiso), ma ha anche potuto assegnare a ciascun avversario la torta da preparare.

Valeria, che si è cimentata nella torta alla francese, è risultata la migliore anche di questa sfida. Così è stata il capitano della propria brigata nella prova in esterna. I peggiori, invece, sono stati Gilberto e Salvatore. Quest’ultimo ha dovuto lasciare il programma.

La prova in esterno aveva come location il Centro Sportivo Pio XI di Roma, teatro di una partita di calcio tra seminaristi e sacerdoti, che competono nell’ormai famosa Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano. Compito dei cuochi di MasterChef è stato quello di preparare un pranzo post partita.

La squadra blu (Valeria, Gloria, Giuseppe e Guido) e la squadra rossa (Gilberto, Federico e Loretta) si sono così sfidati a colpi di ricette, scegliendo tra quelle rigorosamente citate dalla Bibbia. A spuntarla, sotto la pioggia e dopo le immancabili difficoltà, la brigata rossa per 21 voti a 6.

Ai blu, dunque, non è rimasto che affrontare il Pressure Test: obiettivo replicare un piatto di pasta cacio e pepe cotta in vescica di maiale presentata dallo chef Riccardo Camanini. Gilberto, il migliore, si è salvato, mentre Loretta, Federico e Alessandro si sono affrontati nella preparazione di un dessert presentato da un altro ospite, lo chef Cristoforo Trapani. A spuntarla, stavolta, è stato Alessandro.

L’ultima sfida prevedeva la preparazione di un particolare piatto di carbonara da passeggio, basato su un’idea dello chef Barbara Agosti. Ed è in questa fase che Loretta si è dimostrata più convincente di Federico, che ha dovuto quindi lasciare per sempre MasterChef.

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2019 – Questa sera la nona puntata

Torna con la nona puntata MasterChef, il popolare cooking show di Sky Uno giunto alla nona edizione. La finale è sempre più vicina. Chi uscirà questa sera? Le prove per gli aspiranti chef si fanno sempre più complesse, perché il livello adesso è molto alto.

Nella puntata di oggi, 14 marzo 2019, la Masterclass affronterà una complessa Mystery Box e a seguire l’Invention Test. Tanta attesa, poi, per l’esterna. Le due brigate saranno a Roma e dovranno cucinare per i preti e i seminaristi del Centro Sportivo Pio XI. Il gruppo perdente affronterà il temuto Pressure Test. Di seguito le anticipazioni complete.

Le anticipazioni complete della nona puntata di MasterChef

AGGIORNAMENTO 8 MARZO 2019 – Cosa è successo ieri nell’ottava puntata di MasterChef – Tanto divertimento e soprattutto tanti colpi di scena nell’ottava puntata di MasterChef 8, andata in onda ieri sera, giovedì 8 marzo, su Sky Uno.

Gli 11 concorrenti rimasti nel cooking show hanno cominciato la sfida con la Mystery Box, durante la quale hanno avuto 45 minuti per preparare un piatto sfruttando gli ingredienti della scatola misteriosa. Nella prova hanno fatto molto bene Salvatore, Gloria e Federico, che alla fine è stato premiato come vincitore della manche.

L’Invention Test, invece, prevedeva che gli aspiranti cuochi dovessero preparare un “branzino in crosta con salsa choron” con una prova a staffetta: in 90 minuti si sono alternati ai fornelli per preparare il piatto. Dopo gli assaggi, i giudici hanno stabilito che le coppie peggiori sono state Valeria e Virginia e Guido e Verando, mentre i migliori sono stati Gloria e Gilberto.

I due hanno scelto così i componenti delle loro brigate per la prova in esterna, in una cucina professionale sui Navigli di Milano. Gli aspiranti chef hanno avuto solo un’ora per preparare i menù di due ristoranti del posto. A vincere la sfida è stata la brigata di Gloria: tutto il team (formato da Federico, Salvatore e Giuseppe) si è garantito dunque la salvezza, mentre Gilberto, Loretta, Verando, Alessandro e Guido hanno dovuto affrontare il Pressure test.

La prova consisteva nel preparare i piatti richiesti dai giudici facendo prima la spesa in dispensa e rispettando anche il tempo di consegna stabilito per ciascuna pietanza. Gli chef hanno chiesto: un piatto di maiale e ananas in salsa agrodolce in 60 minuti, popcorn in 10 minuti e un club sandwich con pollo grigliato e guacamole in 20 minuti. Loretta, Guido e Valeria hanno superato brillantemente la prova, mentre purtroppo Verando e Virginia hanno dovuto togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef.

AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2019 – Questa sera nuovo appuntamento con MasterChef – Dopo una settimana di attesa, arriva un nuovo, imperdibile appuntamento con MasterChef 8. Quella che va in onda oggi, giovedì 7 marzo 2019, è l’episodio numero 8 di questa stagione. E come nei precedenti, sono tante le prove che attendono gli aspiranti cuochi: dalla Mystery Box all’Invention Test, fino alla temibile prova in esterna. Chi verrà eliminato? Non resta che aspettare questa sera. Nell’attesa, ecco qualche anticipazione.

AGGIORNAMENTO 1 MARZO 2019 – Cosa è successo nella puntata di ieri – Tanto divertimento ieri sera durante le due nuove puntate di MasterChef 8. Il primo episodio si è aperto con un’inedita sfida per i concorrenti, chiamati a fare la spesa per un altro cuoco: nel tentativo di mettersi in difficoltà a vicenda, allora, gli aspiranti chef hanno acquistato prodotti diversi e difficilmente compatibili. Salvo scoprire, poi, che ognuno in realtà aveva fatto la spesa per se stesso. La migliore della fase è stata Valeria.

Spazio poi all’Invention Test: in questo frangente i concorrenti hanno dovuto replicare alcuni dei piatti tipici dei quattro ristoranti dei giudici di MasterChef. I peggiori sono stati Virginia, Giuseppe e la signora Anna. È stata quest’ultima, alla fine, a dover lasciare il programma.

Nella seconda parte della serata, i concorrenti sono andati in trasferta a Burano, nella laguna veneta. Ad attenderli le ricette della tradizione locale e una selezione di trenta osti di Venezia, pronti a giudicarli. I concorrenti si sono divisi in due brigate e alla fine è stata la squadra rossa a vincere con 26 voti a 4. I cuochi della brigata blu, allora, si sono dovuti cimentare nel Pressure Test, alla fine del quale è stato Giovanni a dover lasciare per sempre il programma.

AGGIORNAMENTO 28 FEBBRAIO 2019 – Oggi una nuova puntata – Torna questa sera dalle 21.15 MasterChef, il cooking show di Sky Uno giunto all’ottava edizione. I quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno valutare le prove dei concorrenti rimasti in gara. Chi sarà eliminato? Come sempre nel primo dei due episodi in onda si partirà con la Mystery Box, a cui farà seguito l’Invention Test. Nella prova in esterna, invece, gli aspiranti chef dovranno cucinare per 30 osti della laguna veneta e di Venezia: la prova si tiene infatti a Burano.

AGGIORNAMENTO 8 FEBBRAIO 2019 – In data 7 febbraio, è andata in onda la quarta puntata di MasterChef 8 Italia. Mistery Box, Invention Test, Prova in esterna e il temibile Pressure Test non hanno risparmiato nessuno, come è previsto dallo schema del cooking show. Due gli eliminati di questa puntata: parliamo di Caterina e Tiziana B. Anna si conferma un portentoso successo.

AGGIORNAMENTO 7 FEBBRAIO 2019 – MasterChef 8 torna con il suo quarto appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno. Una nuova Mistery Box attende i cuochi amatoriali, messi alla prova da un’idea di Antonino Cannavacciuolo. Dopo l’Invention Test, la masterclass verrà portata in esterna per lavorare in brigate a una festa speciale. Chi sarà l’eliminato della quarta puntata? (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 5 FEBBRAIO 2019 – Lo chef Locatelli: “Non è figo chi umilia le persone a lavoro” – Dal suo approdo a MasterChef, lo chef Locatelli si è distinto soprattutto per il suo carattere decisamente più morbido rispetto agli altri chef, notoriamente burberi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il nuovo giudice del programma cult di Sky racconta i suoi esordi ai fornelli e, soprattutto, perché abbia scelto l’approccio “morbido” in cucina. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO 2019 – Torna in onda questa sera dalle 21.15 su Sky Uno MasterChef, il popolare cooking show giunto alla sua ottava edizione. Dopo la fase delle selezioni, è finalmente il momento di entrare nella MasterClass. I quattro giudici dovranno valutare le prove dei venti concorrenti di MasterChef 8: ci saranno quindi nel corso di questa terza puntata la prima Mistery Box e il primo Invention Test. Come di consueto, inoltre, una puntata dello show di Sky è riservata all’Esterna. Gli aspiranti chef dovranno cucinare per i membri dell’Aeronautica Militare.

AGGIORNAMENTO 24 GENNAIO 2019 – Finalmente sappiamo chi sono i 20 concorrenti di MasterChef 8. Eccoli:

MasterChef 8 | E ancora:

AGGIORNAMENTO 24 GENNAIO 2019 – Ci siamo: stasera torna MasterChef. Alle ore 21,15 va in onda su Sky Uno la seconda puntata di MasterChef 8. Quali concorrenti andranno avanti? Quali invece torneranno a casa? E gli ospiti? Chi saranno? Tante domande a cui avremo una risposta questa sera. Buona visione!

AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO 2019 – Ci siamo: finalmente il giorno è arrivato. Questa sera andrà in onda su Sky Uno la prima puntata di Masterchef 2019, l’ottava edizione del fortunato cooking show. Come se la caveranno i concorrenti? E i giudici? Appuntamento alle 21,15. Quali saranno i concorrenti? C’è chi frequenta l’università, chi fa il pescatore, chi lavora in fabbrica, chi è architetto. Tutti condividono un grande sogno: dare una svolta alla propria vita attraverso la cucina, loro grande passione. Sono spinti dalla forte convinzione e dalla sicurezza in loro stessi, decisi a presentare il piatto vincente.

MasterChef 8 2019 | Anticipazioni

Anticipazioni: sono tantissimi gli aspiranti membri della nuova MasterClass; le audizioni per l’ottava edizione del programma si sono infatti aperte già da tempo e in molti si sono presentati ai casting per provare a partecipare a MasterChef Italia 2019.

La prima puntata, come ogni edizione, vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi nel primo Live Cooking per dimostrare le proprie abilità e attirare l’attenzione dei giudici, i quali si troveranno di fronte a molti potenziali grandi chef.

Nella seconda parte della prima puntata, poi, gli aspiranti concorrenti affronteranno la prova dell’Hangar: sarà a seguito dei piatti cucinati durante questa prova che i giudici potranno scegliere i 20 chef amatoriali che prenderanno parte alla edizione numero 8 del programma. Questi si troveranno poi ad affrontare le prove più dure, quelle che li accompagneranno dalla prima all’ultima puntata: la Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test.

Anche quest’anno, inoltre, tornano le prove in esterna. Tra le varie mete delle puntate che si svolgeranno al di fuori della cucina più famosa d’Italia c’è Roma; l’occasione per giungere nella capitale è quella del 40esimo anniversario dell’AIPD, l’Associazione Italiana Persone Down. Con i ragazzi dell’associazione gli aspiranti chef prepareranno un pranzo che sarà servito agli stessi ragazzi e ai loro parenti e amici.

Seguiranno altre prove in esterna in tante diverse location in Italia e in Europa: l’isola di Burano, il ristorante 3 stelle di David Munoz, il castello di Grinzane Cavour e molte altre.

MasterChef 8 2019 | Giudici

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia in partenza giovedì 17 gennaio 2019 sono, come già anticipato, Giorgio Locatelli – che sostituisce Antonia Klugmann – Antonino Cannavacciuolo, Jo Bastianich e Bruno Barbieri.

MasterChef 8 2019 | Giorgio Locatelli

Sconosciuto al grande pubblico, ma con una importante carriera alle spalle, Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di MasterChef Italia.

Il cuoco 55enne prende dunque il posto di Antonia Klugmann.

Poco famoso in Italia, è invece molto celebre a Londra, dove ha sede la sua Locanda Locatelli che gli ha permesso di ottenere una stella Michelin.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche: “Locanda Locatelli: cosa si mangia e quanto costa una cena nel celebre ristorante italiano a Londra”

MasterChef 8 2019 | Antonino Cannavacciuolo

Due stelle Michelin, tre forchette della Guida Gambero Rosso e tre cappelli della Guida de L’Espresso.

Sono solo alcuni dei riconoscimenti ricevuti in carriera da Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef italiani più popolari, divenuto ormai anche un vero e proprio personaggio televisivo.

La consacrazione mediatica arriva per lui nel 2005, quando entra a far parte come giudice del cooking show MasterChef.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche “Villa Crespi: cosa si mangia e quanto si spende nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo”

> Leggi anche “Cannavacciuolo Cafè e Bistrot: cosa si mangia e quanto si spende nel locale del giudice di MasterChef”

MasterChef 8 2019 | Joe Bastianich

“Ho scelto di dedicarmi a ciò che veramente mi interessa, lavorando duramente. Il resto credo sia storia”, dice di se stesso una delle stelle di Masterchef Joe Bastianich, che definisce quasi dickensiana la piega che ha preso la sua vita.

Nato il 17 settembre del 1968 a New York – figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola in Italia – Bastianich inizia a lavorare come lavapiatti nei ristoranti “Buonavia” e “Villaseconda” che i genitori possedevano nel Queens.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche: “Ristorante Orsone: menù, prezzi e prenotazioni. Tutto sul locale di Bastianich in Friuli”

MasterChef 8 2019 | Bruno Barbieri

Cuoco, ristoratore, personaggio televisivo. Bruno Barbieri è senz’altro una figura eclettica e anche per questo è molto amato dal pubblico.

Conoscitore delle culture culinarie di diversi Paesi, è anche autore di numerosi libri.

Barbieri è lo chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin: sette.

(QUI IL PROFILO COMPLETO)

> Leggi anche “Fourghetti Bistrot: cosa si mangia e quanto costa una cena nel ristorante di Bruno Barbieri”

MasterChef 8 2019 | Concorrenti

Come ogni anno ci sono diversi personaggi in gara. C’è chi frequenta l’università, chi fa il pescatore, chi lavora in fabbrica, chi è architetto, chi libero professionista. Persone di tutti i tipi e di tutte le estrazioni con un sogno in comune: dedicare la loro vita alla loro passione, la cucina.

Chi conquisterà il titolo di ottavo MasterChef italiano aggiudicandosi 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette?

MasterChef 8 2019 | Dove vederlo in tv e in streaming

Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv su Sky Uno, al canale 108, oppure al 311 o 11 del digitale terrestre, ogni giovedì a partire dalle 21.15.

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati di Sky, SkyGo che permette di seguire i programmi della pay tv da pc, tablet e smartphone.

