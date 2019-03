Prima Jude Law, poi John Malkovich. Paolo Sorrentino ha a cuore le vicende del Vaticano e così, dopo aver realizzato The young pope, sta girando una nuova serie televisiva, The new pope. Il regista napoletano, per le riprese, non è ricorso solo agli interni. Al contrario: la Basilica di San Pietro e via della Conciliazione hanno fatto da sfondo in alcune sequenze.

Tra queste, quella in cui Malkovich, travestito da pontefice, ha sfilato a bordo di una papamobile nera il 28 marzo 2019. Il tutto in mezzo a una folla di fan e turisti curiosi. Attorno all’attore i finti agenti di sicurezza e i fedeli che sollevano delle rose gialle.

John Malkovich en pape maigrelet avec escarpins rouges sur la place Saint-Pierre – Paolo Sorrentino tourne “The new pope” pic.twitter.com/4s2ulNTmDt — Catherine Marciano (@clmarciano) 28 marzo 2019

