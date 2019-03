Lasse Matberg, ecco chi è il concorrente di “Ballando con le stelle”

LASSE MATBERG CHI È – Oggi è molto comune imbattersi nel fenomeno degli influencer e, tra questi, figura Lasse Matberg. La star di Intagram è infatti uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci.

Cosa sappiamo di Lasse? Della sua carriera e della sua vita privata? Vediamolo insieme.

Lasse Matberg chi è | Fenomeno social

In tanti lo chiamano Thor, come l’Avenger interpretato da Chris Hemsworth (vista la somiglianza tra i due), o semplicemente “il bel vichingo”. Lasse Matberg è nato l’11 luglio 1986 in Norvegia.

Cresciuto a Stavanger, che è stata eletta Capitale Europea della Cultura nel 2008, Matberg è laureato in discipline sportive e nutrizioniste. Nella Marina Norvegese, inoltre, Matberg ha potuto ricoprire il ruolo di cuoco, mettendo in pratica quello che ha studiato all’università.

Quello che vediamo oggi è forse il frutto di un passato tormentato. In un’intervista, Lasse Matberg ha dichiarato di non essere stato sempre così prestante e muscoloso, ma di essere stato vittima di bullismo a causa del suo aspetto fisico. Forse è per questo che il bel norvegese ha voluto dedicarsi a degli studi specifici.

Oggi è definito il norvegese più celebre di Instagram, nel 2015 ha anche conquistato il titolo di Miglior Barba di Norvegia.

Della sua vita privata non si conoscono molti dettagli: nulla, riguardo un’ipotetica fidanzata, traspare dal suo profilo Instagram, popolato da oltre 600 mila follower, anche se il bel norvegese ha ammesso di ricevere tantissime proposte di fidanzamento (se non addirittura matrimonio) online.

Alto 1 metro e 97 centimetri, Lasse Matberg nel 2019 è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle ed è proprio su Instagram che ha comunicato la notizia ai suoi follower, con una foto in compagnia della ballerina Sara Di Vair.