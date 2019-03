Italia Azerbaijan incontro viceministri – Il 28 marzo 2019 la viceministra degli Esteri Emanuela Del Re e l’omologo dell’Azerbaijan Ramiz Hasanov si sono incontrati per discutere dei rapporti tra i due paesi.

Il paese asiatico rappresenta un importante partner a livello politico, economico ed energetico per Roma, come dimostra la costruzione del gasdotto Tap che da Baku arriva fino in Puglia.

Nel corso dell’incontro, i due funzionari hanno fatto il punto sulle prossime visite e fissare la data della prossima sessione della Commissione Intergovernativa di cooperazione economica.

Al centro della discussione anche la possibile organizzazione di una visita ufficiale del Presidente azero in Italia. A luglio era stato il capo di Stato italiano a recarsi in visita in Azerbaijan.

L’interscambio tra Italia e Azerbaijan negli ultimi anni è notevolmente cresciuto, fino a raggiungere i 5,8 miliardi di euro nel 2018: Roma si posiziona così tra i primi partner commerciale del paese asiatico.