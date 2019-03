“Io cozza o cesso, adesso mi sono stufata”: Giorgia Meloni querela Carlo Calenda

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia si è infuriata contro Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico. “Sei la versione burina del Ku Klux Klan”, così l’aveva definita Calenda. E ora lei vuole querelare l’ex ministro.

Calenda le aveva anche detto “si è bevuta il cervello”. La leader di Fratelli d’Italia, ospite del talk-show sul Nove Accordi e Disaccordi, spiega: “Mi sono stufata perché verso di me si prendono delle libertà che io verso gli altri non mi prendo. Definirmi burina è tipico di una sinistra radical chic che vive nei suoi bei salotti. Vuol dire che di me nel merito politico hanno poco da dire e quindi devono dire che sono una cozza o un cesso”.

Ma, soprattutto, la Meloni aggiunge: “Lo sto per querelare per le sue dichiarazioni contro di me”. Il messaggio a Carlo Calenda è chiaro.

Giorgia Meloni è stata più volte insultata per il suo aspetto fisico: Oliviero Toscani l’ha chiamata “brutta e stupida”, Asia Argento l’ha presa di mira dicendole “sei grassa e racchia!”; quando era incinta riceveva continuamente commenti da haters e politici dell’opposizione. Nessuna di queste critiche riguardava le sue idee o il suo pensiero. Tutti le frasi di disprezzo riguardano il suo fisico e il suo essere donna.

> Giorgia Meloni contro Gruber sul Congresso delle Famiglie: “Voi dite falsità”. La conduttrice: “Basta, le tolgo l’audio”