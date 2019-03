Tra Rai e La7. Massimo Giletti, il popolare conduttore de Non è l’Arena, è conteso dalle due reti, disposte a tutto pur di assicurarsene la presenza nei propri palinsesti. Giletti, dopo una vita in Rai, aveva traslocato nella tv di Urbano Cairo due anni fa, quando piuttosto a sorpresa il servizio pubblico decise di sospendere la sua Arena.

Una scelta sofferta per il presentatore torinese, da sempre molto legato a viale Mazzini, e che con la sua trasmissione garantiva ottimi ascolti nella domenica pomeriggio di Rai 1. Eppure due anni dopo proprio la Rai, divenuta nel frattempo “sovranista”, sembra intenzionata a riportare all’ovile il buon Giletti.

Come ha riportato il quotidiano Il Tempo, infatti, ieri il conduttore è stato avvistato in un ristorante del centro di Roma insieme ad Urbano Cairo, l’editore de La7, e il direttore di rete Salerno. Dopo la cena i tre hanno fatto una lunga passeggiata.

Il perché di questo incontro? Recentemente Giletti avrebbe avuto una lauta offerta per tornare in Rai, per questo il patron de La 7 ha subito accelerato i tempi per presentare la sua controproposta e non lasciarsi così sfuggire uno dei gioiellini della sua scuderia.

Riuscirà Cairo a far dimenticare a Giletti le sirene di viale Mazzini?