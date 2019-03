Game of Thrones 8: dopo la messa in onda dell’ultima puntata, arriverà un documentario speciale

Manca poco alla messa in onda dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones e HBO sta già pensando a cosa succederà dopo.

I fan saranno felicissimi di sapere che, una settimana dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della stagione 8, verrà trasmesso un documentario diretto da Jeanie Finlay.

Dedicato all’ottava stagione della celebre serie fantasy, il documentario intitolato “Game of Thrones: The Last Watch” sarà lungo due ore (non ci saremmo aspettati niente di meno considerando gli standard) e sarà un vero e proprio dietro le quinte della stagione finale.

Quali segreti si nascondono nel backstage di Game of Thrones? Qualche risposta (insieme a qualche magra consolazione) ha provato a darcela la Finlay con questo documentario, programmato per andare in onda il 26 maggio 2019, in seguito al season finale di Game of Thrones (previsto per il 19 maggio).

Game of Thrones 8: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima stagione

La regista ha potuto trascorrere un anno intero sul set dell’amata serie fantasy e ha raggruppato i retroscena più gustosi che faranno impazzire i fan, sicuramente amareggiati dalla fine di una serie ormai in onda da otto anni che lascerà una grande impronta nel mondo televisivo: non a caso, sono in lavorazione diverse idee di spin-off di Game fo Thrones per non far tramontare questa scia di successo.

Secondo HBO, “questo documentario scava nel fango e nel sangue per rivelare le lacrime e i trionfi nella sfida di far vivere il mondo fantastico di Westeros negli studi, nelle infinite distese e pure nei parcheggi dell’Irlanda del Nord”.

Game of Thrones: è caccia ai troni con il nuovo contest di HBO

“Game of Thrones: The Last Watch” non potrà sicuramente aggiungere nulla alla trama, ma ci regalerà altre due ore d’intrattenimento completamente immersi nel mondo fantastico di Westeros. L’obiettivo del documentario è di esporre ai fan i segreti del dietro le quinte “grazie a un accesso senza precedenti” al cast e alla troupe che hanno animato i Sette Regni per quasi un decennio.

Potremmo vedere questo documentario come un piccolo addio a una serie che ha conquistato e unito i fan di tutto il mondo.