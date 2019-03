“Noi, femministe di tutto il mondo, invaderemo Verona per dire no al Congresso-vergogna sulla famiglia”

Carlotta prende un treno da Milano. Paola si muove da Roma. Giulia a Verona ci vive. Tutte sono parte della rete femminista Non Una Di Meno e tutte parteciperanno alla protesta contro il Congresso mondiale delle famiglie (Wcf), l’appuntamento che riunisce movimenti anti-abortisti, anti-femministi e anti-Lgbtqi di tutto il mondo. Una tre giorni, dal 29 al 31 marzo, di convegni, incontri, dibattiti e presentazioni in piazza organizzata per parlare di diritti delle donne e rispondere politicamente, e personalmente, alle tematiche affrontate dal World Congress of Families.

Il Wcf arriva quest’anno alla sua tredicesima edizione. La prima volta si era tenuto a Praga nel 1997, l’ultima era stata organizzata a Madrid nel 2012. È il più importante meeting internazionale di gruppi no-choice e contro le soggettività lesbiche, gay e trans. I gruppi che si identificano con la quel tipo di ideologia promuovono la famiglia eteropatriarcale come la sola unione possibile e si esprimono contro l’aborto e la libertà di scelta delle donne, contro i diritti riproduttivi e lgbtqi, contro i matrimoni gay e contro il divorzio, gli studi di genere e l’immigrazione.

“Quando è stato annunciato il Congresso, il nodo territoriale di Non Una Di Meno si è sentito subito chiamato in causa. Lavoriamo sul territorio da molto tempo: era ottobre e avevamo appena organizzato la reazione contro la mozione per rendere Verona una ‘città a favore della vita’, poi approvata dal consiglio comunale”, spiega a TPI Giulia.

Nell’aula in cui si discuteva, le attiviste di Nudm avevano indossato i vestiti delle ancelle di The Handmaid’s Tale ed erano state allontanate. A “Verona Città Transfemminista”, questo il nome assegnato alla mobilitazione, si è arrivati con un percorso costruito attraverso assemblee pubbliche alle quali hanno partecipato “attiviste e altri movimenti della società civile, ognuno con le sue specificità”.

“Abbiamo avuto un grande riscontro anche da parte di persone che non si dicevano esplicitamente attiviste e femministe, come se avessimo creato un percorso. Ma Verona rimane una città difficile. Non è un caso che il Congresso sia organizzato qui, con l’amministrazione comunale che ha alle spalle un percorso politico chiaro”. L’amministrazione è una delle co-organizzatrici del Congresso e il sindaco Federico Sboarina ha messo a disposizione gratuitamente la sede dell’incontro.

Non Una Di Meno ha organizzato un corteo, con partenza sabato dalla stazione di Porta Nuova. E poi convegni e laboratori con ricercatrici europee, performance teatrali, spazi per bambini e bambine, e laboratori in piazza per insegnanti contro sessismo e razzismo.

Sarà proiettato il documentario Aborto le nuove crociate, prodotto dalla tv franco-tedesca Arte, sugli attacchi a livello internazionale alle leggi che regolano l’aborto. “Vogliamo ribattere ai punti che saranno discussi dal Wcf. E con noi ci sono attiviste che vengono da tutto il mondo, come Marta Dillon di Ni Una Menos Argentina”.

E dalla Polonia, Croazia, Regno Unito, Paesi Bassi. Dalla Francia e dall’Olanda. Dall’Irlanda, Germania e Bielorussia. “Per rispondere a livello internazionale a un’ondata sovranista, è necessario che i movimenti femministi rafforzino i legami tra loro e che discutano insieme le pratiche da adottare”, aggiunge Giulia.

A Verona Paola ci arriva da Roma. Il gruppo territoriale di Nudm parte in pullman e per il viaggio si può fare un’offerta libera. Chi può acquistare uno o più biglietti, li mette a disposizione di chi ne ha bisogno. Come un caffè sospeso. Nella riunione territoriale che si è tenuta la scorsa settimana, sono stati decisi gli slogan e i simboli da usare durante il corteo.

“Domenica a Verona ci sarà un’assemblea internazionale e aperta nella quale interverranno i movimenti femministi di tutto il mondo”, spiega a TPI Paola. “Un’ondata reazionaria e sovranista porta ovunque alla repressione dei diritti delle donne, attaccando i movimenti femministi. Ma c’è una spinta opposta che resiste. Una riorganizzazione transnazionale, una condivisione di percorsi e battaglie, che rende ancora più significativa la dimensione che sta assumendo la protesta di Verona”, aggiunge.

Il Congresso di Verona ha ottenuto il patrocinio del ministero per la Famiglia e le Disabilità, della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e della provincia. Saranno presenti il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Ma anche il senatore della Lega Simone Pillon e Giorgia Meloni.

“Il Wcf in Italia è in totale continuità con le manovre attuate in diverse città per promuovere la vita, che annullano la possibilità per le donne di abortire”. Per Carlotta, di Nudm-Milano, la posizione del governo è sempre stata chiara: “L’atteggiamento nei confronti delle donne non è una novità. Lo dimostrano prese di posizione come il ddl Pillon sulla riforma del divorzio o la forma in cui è stato concepito il reddito di cittadinanza. O il sostegno per la famiglia naturale che non riconosce altre forme di unione”, racconta a TPI.

“Il Wcf prende di mira anche le soggettività non normate e noi opponiamo la forza di un movimento transnazionale di liberazione”.