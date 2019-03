Claudio Baglioni ha problemi di salute: costretto a rinviare i concerti di Roma e Trieste

Claudio Baglioni ha annullato i concerti del 29 e 30 marzo 2019 al Palazzo dello Sport di Roma. Il doppio appuntamento è stato posticipato al 2 e 3 marzo, ma qual è la causa? Il cantante soffre di una laringo-faringite e ha dovuto cancellare le tappe del suo tour.

Di conseguenza anche la tappa di Trieste, prevista per il 2 aprile all’Allianz Dome, è stata posticipata al 22 aprile.

I biglietti acquistati per la data di Roma del 29 marzo saranno validi per il concerto del 2 aprile, così come quelli acquistati per il 30 marzo saranno validi per il 3 aprile.

Per chiedere il rimborso dei biglietti relativi ai concerti di Roma, potete farlo se acquistati presso un punto vendita entro e non oltre il 10 aprile; se li avete acquistati su TicketOne, potete rivolgervi all’email di costumer care del sito sempre entro e non oltre il 10 aprile.

Per quanto riguarda Trieste, il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita può essere effettuato entro e non oltre il 12 aprile (prendendo come riferimento il punto vendita dove li avete acquistati).

Roma era la prossima tappa nel calendario di “Al Centro”, un tour nato perché Claudio Baglioni ha voluto festeggiare i suoi 50 anni di carriera artistica, dopo aver condotto nuovamente il Festival di Sanremo.

I primi sintomi della laringo-faringite si sono presentati durante la tappa a Reggio Calabria: infatti, Baglioni non è potuto salire sul palco per il secondo appuntamento calabrese (27 marzo). Di conseguenza, i due concerti del 29 e 30 marzo sono stati riorganizzati.

Il messaggio informativo è comparso sulla pagina Facebook ufficiale di Baglioni: “Si informa che i concerti di Claudio Baglioni inizialmente previsti per domani, venerdì 29, e sabato 30 marzo al Palazzo Dello Sport di Roma verranno posticipati rispettivamente al 2 e 3 aprile a causa di una laringo-faringite che ha colpito Claudio Baglioni, diagnosi confermata nella giornata di ieri dallo specialista che lo ha visitato, che gli rende impossibile salire sul palco per i due concerti romani di Al Centro”.