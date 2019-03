“Diletta? Mi sta molto simpatica, l’ho conosciuta in radio e ci siamo viste anche fuori. È un ‘prodotto commerciale’ di massa che piace a tutti, è una ragazza semplice non di nicchia”. Così Belen Rodriguez nel corso di un’intervista al settimanale Chi.

“Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse solo quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo tutti più felici”, ha aggiunto.

La showgril argentina ha commentato le dichiarazioni della conduttrice tv Paola Ferrari. La giornalista sportiva aveva dichiarato: “La Leotta? Ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà…”.

Ora Belen Rodriguez ha replicato prendendo le difese di Diletta Leotta: “Che problemi ha Paola Ferrari, che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta! Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse solo quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo tutti più felici”, ha concluso la showgirl argentina.

Le Ferrari in passato aveva rilasciato una dichiarazione anche su Belen: “Lei la ammiro, perché più furbe non ne fanno! Io dovevo nascere così. Se riesci a portare a casa i soldi senza una goccia di talento, vuol dire che sei intelligente e brava. Che continui così, mi auguro che trovi l’uomo giusto e consiglio di mettere via più soldi possibili per aprirsi una fattoria”, aveva detto nel programma televisivo condotto da Paola Perego “Non Disturbare” in onda su Rai1.

