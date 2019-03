Ballando con le stelle streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma di Milly Carlucci

BALLANDO CON LE STELLE STREAMING – Da sabato 30 marzo 2019 va in onda su Rai 1 il talent show Ballando con le stelle, condotto – come sempre – da Milly Carlucci. Tredici concorrenti si sfideranno a colpi di danza con l’aiuto di altrettanti ballerini professionisti. A giudicarli la giuria con le ormai famose palette per dare i voti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU BALLANDO CON LE STELLE

Dove vedere Ballando con le stelle in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni:

Ballando con le stelle streaming | Dove vedere il programma in diretta tv

Il talent show Ballando con le stelle 2019 va in onda in chiaro, completamente gratis, su Rai 1, tutti i sabato sera in prima serata.

La prima puntata? Il 30 marzo 2019.

I CONCORRENTI DI BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle streaming | Dove vedere il programma in diretta streaming gratis

È possibile seguire il programma anche in live streaming gratis. Dove? Semplice, su RaiPlay, la piattaforma gratuita della tv di Stato che permette (previa registrazione mail o social) di seguire tutti i programmi della Rai in modo semplice tramite smartphone, tablet e pc.

Sempre su RaiPlay, tramite il servizio on demand, è possibile recuperare clip e puntate perse.

Ballando con le stelle streaming | Come funziona RaiPlay

Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle, di un altro programma o un film su RaiPlay è molto semplice: una volta sul sito (www.raiplay.it), effettuate la registrazione via mail o social network.

Una volta fatto, cliccate sulla tendina in alto a sinistra (tre linee in orizzontale), vi si apriranno una serie di voci, cliccate su “dirette“. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Buona visione!