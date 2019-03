Ascolti tv mercoledì 27 marzo | David di Donatello | The Good Doctor | Chi l’ha visto | Live – Non è la D’Urso | I Fantastici 4

Ascolti tv mercoledì 27 marzo – Rai Uno ha voluto concedere qualche ora del suo palinsesto a un evento cinematografico. Infatti, nella serata del 27 marzo, si è tenuta a Roma la celebre premiazione dei David di Donatello e il canale ammiraglio della Rai l’ha trasmessa in chiaro dalle 21:30 fino a conclusione con Carlo Conti alla conduzione.

Il mondo del cinema non ha catturato l’attenzione di moltissimi italiani: gli spettatori coinvolti erano 2.975.000, con uno share del 15%; un risultato persino inferiore rispetto ai David dello scorso anno, che aveva invece coinvolto 3.012.000 spettatori. Neanche la presenza speciale di Tim Burton (per il David alla carriera) ha aiutato gli ascolti in casa Rai.

David di Donatello 2019: ecco tutti i vincitori della 64esima edizione

Nonostante il poco successo della fazione nemica, Mediaset con “Live – Non è la D’Urso” continua a collezionare bassi ascolti. Poco importa che nella serata del 27 marzo fossero ospiti in studio Marco Carta, Asia Argento, Cristiano Malgioglio e altri: Barbarella in prima serata ha coinvolto 2.140.000 spettatori pari al 13.2% di share, leggermente in calo rispetto alla settimana scorsa.

E dire che The Good Doctor, con il finale della seconda stagione in onda su Rai 2, ha conquistato ben 2.737.000 spettatori con la sua ultima puntata (e uno share pari al 10.1%).

Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto ha totalizzato agli ascolti 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%, su Italia 1 l’appuntamento con i Fantastic 4 – I Fantastici quattro ha coinvolto 1.854.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 The Next Three Days ha totalizzato 834.000 spettatori con il 4.2% di share, mentre su La7 Atlantide ha raccolto 756.000 spettatori con uno share del 3%.

Su Tv8 è andata in onda la prima puntata di Masterchef All Stars che ha conquistato 553.000 spettatori con il 2.6%, sul Nove il talk show Accordi & Disaccordi ha totalizzato 314.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti tv mercoledì 27 marzo | Access prime time

Nella fase di access prime time, a primeggiare negli ascolti non è stato Rai 1 con Soliti Ignoti – Il ritorno, che ha raccolto 4.701.000 spettatori con il 18.4%, ma Canale 5 con Striscia la Notizia: il programma satirico ha infatti conquistato 4.737.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Su Rai 2, TG2 Post ha conquistato 1.203.000 spettatori con il 4.7%, mentre su Italia 1 CSI ha registrato 1.169.000 spettatori con il 4.6%.

Non ho l’età su Rai 3 ha ottenuto 1.610.000 spettatori con il 6.6%, mentre Un posto al Sole ha poi coinvolto 1.997.000 spettatori pari al 7.8%. Stasera Italia su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 1.242.000 persone (5%), mentre su La7 Otto e mezzo ha coinvolto 1.678.000 spettatori (6.6%).

Su Tv8, Guess My Age – Indovina l’Età ha totalizzato 691.000 spettatori all’ascolto con il 2.7%. Infine, sul Nove Boom ha raccolto 355.000 spettatori con l’1.4%.